XMReality skapar överlägset värde för globala företag

Videosamtal förstärkt med Augmented Reality kommer gå från ”nice to have” till ”must have” inom 36 månader för alla företag med hårdvara i produktionen. Detta spår Jörgen Remmelg, vd för det svenska AR-bolaget XMReality som nu förbereder sig för fortsatt acceleration.

– Två pandemieffekter talar för den här utvecklingen. Acceptansen för digitala hjälpmedel har ökat kraftigt. Fler har också börjat inse att vi faktiskt måste minska ner på resandet ur ett klimatperspektiv, säger Jörgen Remmelg och fortsätter:

– Det finns även tunga ekonomiska argument för att genomföra servicearbete på distans istället för att skicka ut reparatörer. Vi har en return investment på sex månader, så här finns det möjligheter för företagen att spara pengar.

Skalbar SaaS-lösning

XMReality utvecklar skalbara lösningar för kunskapsöverföring via AR. Mjukvaran XMReality Remote Guidance erbjuds som en prenumeration (SaaS). Via en applikation skapar användaren en webblänk som skickas till personen som behöver vägledning. Personen kan då ansluta till ett videosamtal förstärkt med AR. Just nu utvecklas mjukvaran så att samtalen också ska kunna genomföras med ett större antal deltagare för träning och certifiering av personal, berättar Jörgen Remmelg.

XMReality är starka inom livsmedelsindustrin och bryggeribranschen, där mjukvaran fyller en viktig funktion i att undvika långa och kostsamma stopp i produktionslinorna. Genom att använda remote support går det 30 procent snabbare att lösa ett problem, jämfört med om servicearbetet utförs via ett vanligt videosamtal. Det blir också 50 procent färre fel.

– Remote support ger en ökad tydlighet och ett annat fokus. Funktionerna där kunden kan rita på bilden och lägga in objekt gör samtalet betydligt mer instruktivt, säger Jörgen Remmelg.

Smart inkomstkälla

Det finns även möjligheter att generera intäkter genom sin licens hos XMReality. Många av företagets kunder implementerar remote support i sina serviceavtal och tar betalt för tjänsten. Undersökningar visar att kundnöjdheten ökar med 30 procent när företag väljer att använda remote support för att assistera sina kunder.

Mycket talar för att dessa incitament kommer att sporra fler företag att ta ett omtag kring sitt servicearbete. Och timingen är optimal, menar Jörgen Remmelg.

– Företag måste nu ”vaccinera” sig mot nya pandemier för att bli mindre sårbara. Remote support är inte ett totalvaccin, men det hjälper banne mig en bit på vägen, konstaterar han.

Om XMReality

XMReality utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet (Augmented Reality). I dag används företagets mjukvara av 90 företag i 60 olika länder i samtliga världsdelar. XMReality har kontor i Linköping och USA med sammanlagt 30 anställda. Läs mer på www.xmreality.com

