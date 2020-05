Winsth: Krispolitiken leder till att risktagare gynnas

Hon säger att under de senaste åren med god ekonomi och överhettningstendenser i svensk ekonomi förde Riksbanken en mycket expansiv penningpolitik för att nå inflationsmålet.

”Det bidrog till historiskt låga räntor, vilket i sin tur gjorde det möjligt för företag, inte minst i fastighetsbranschen, att finansiera sig billigt på till exempel företagsobligationsmarknaden, som har vuxit snabbt. Företagen har kunnat ta hög risk till en billig peng, allt för att få bättre avkastning”, säger hon.

När marknaden inledningsvis under coronakrisen sattes under press tvingades Riksbanken stödköpa just dessa papper för att hålla nere räntan och därmed kostnaden för bolagen.

”De som har tagit mycket risk har därmed gynnats i dubbel bemärkelse, då de både kunnat dra nytta av låga räntor under uppbyggnaden och sedan nu när Riksbanken hjälper till att hålla nere räntan på deras skulder. Företag som varit mer försiktiga har inte på samma sätt dragit nytta av låga räntor varken i uppgång eller nu under press, vilket är en av baksidorna med den expansiva politiken”, säger Annika Winsth.

Hon är noga med att påpeka att Riksbanken under den akuta coronakrisen inte hade något annat val än att agera med tillgångsköp då en del marknader helt enkelt inte fungerade.

”Generellt i det här läget har Riksbanken inte så mycket att välja på då vi hamnat i ett krisläge. Då är den viktigaste uppgiften att se till att likviditet och kreditgivning fungerar, vilket de gör nu. Allt annat hade varit värre”, säger hon.

Samtidigt framhåller hon att det är viktigt att också tala om riskerna med denna politik och hur centralbanker själva bidragit till att förvärra problemen genom att ha fört en extremt expansiv penningpolitik före krisen.

”Låga räntor har blåst upp skuldsättningen och företags balansräkningar samt bidragit till tillgångsinflation. Uppblåsta tillgångsvärden är en risk och nu har många centralbanker sett sig nödgade att stötta just företagsobligationsmarknaden. Utan år av låga räntor hade vi exempelvis inte haft den här utvecklingen för fastighetsbolagen”, säger hon.

Annika Winsth säger att även de som placerat i företagsobligationsmarknaden gynnats av låga räntor och kunnat lyfta högre avkastningen för att sedan, när krisen var ett faktum, gynnats en gång till av att Riksbanken nu köper samma tillgångar.

”Det är inte förvånade att de som varit mer försiktiga och därmed förlorare dubbelt upp känner sig besvikna. Utvecklingen leder till en förmögenhetsomfördelning som sannolikt inte var tanken. För företag och hushåll som är insiders, det vill säga äger tillgångar, har det varit en bra affär. För outsiders, det vill säga de som står utanför, blir det dock allt svårare att komma in. Jag skulle önska att vi efter krisen får en debatt om detta”, säger hon.

Hon säger att Riksbanken och andra centralbanker sänder ett tydligt budskap om att risktagande lönar sig och att eventuella större problem kommer centralbankerna att ta hand om.

”Signalen är ganska tydlig från centralbankerna nu: ta risk för går det riktigt snett tvingas vi stiga in och stötta er. Frågan är om de kommer att kunna backa ur dessa stora balansräkningar någonsin. Jag är tveksam. Centralbankerna har låtit sina balansräkningar svälla sedan finanskrisen och nu ökar de ännu mer”, säger hon.

Annika Winsth påpekar att Riksbanken hade andra alternativ till buds tidigare, före den akuta krisen.

”De förde, enligt min mening, en alltför expansiv politik under de goda åren, vilket vi ser konsekvenserna av nu. Vi har fått tillgångsinflation och hög skuldsättning utan så mycket mer inflation. Riksbanken borde ha höjt räntan 2017 och framåt, då vi hade tydliga överhettningstendenser i svensk ekonomi. Då var mantrat att till varje pris nå 2 procents inflation”, säger hon.

Med en mer avslappnad inställning till de senaste årens låga inflation, som inte berott på problem i den svenska ekonomin, hade det funnits möjlighet att sänka styrräntan framöver när ekonomin ska starta igång igen.

”Riksbanken kan inte totalt avvika från andra centralbanker, men säg att de hade höjt till 0,50 procents ränta under de goda åren. Då hade det funnits viss fallhöjd till nollan. Vid låga räntenivåer gör även så små ränteändringar stor skillnad”, säger Annika Winsth.