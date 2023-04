Vinstras för BE Group

BE Groups rörelseresultat, ebit, blev 1 miljoner kronor i det första kvartalet 2023 (184).

Det underliggande rörelseresultatet, justerat för lagervärdering blev 10 miljoner kronor (180). Efter skatt blev resultatet -3 miljoner kronor (148).

BE Groups omsättning uppgick till 1.558 miljoner kronor (1.845), en minskning med 16 procent.

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 20 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 15,1 miljoner kronor och en omsättning på 1.534 miljoner kronor.

Hamstringsvåg och prisuppgångar satte press

BE Group försvagades kvartalsresultat ska ses i ljuset av föregående års hamstringsvåg och prisuppgångar under slutet av första kvartalet till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Det skriver vd Peter Andersson i rapporten.

Frigörande av rörelsekapital, främst genom anpassning av lagerpåfyllnad, ledde till ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten som uppgick till 226 miljoner kronor (108), framhåller Peter Andersson samtidigt.

”Stormen, där spotpriserna ökade 100 procent under första halvåret för att sedan sjunka 50 procent under andra halvåret 2022, är rimligen inte helt över men den har tydligt bedarrat. Affärsområde Finland & Baltikum har troligtvis passerat botten medan Affärsområde Sverige & Polen, givet något annorlunda kundkarakteristik, kan ha det fortsatt lite utmanande en bit in i andra kvartalet”, noterar BE Group-chefen i rapporten.

Spotpriserna på långa produkter sjönk något under första kvartalet men förväntas nu öka något. Platta produkter har stigit under första kvartalet och förväntas stiga ytterligare något in i andra kvartalet.

Efterfrågan framöver förväntas följa den ekonomiska utvecklingen i stort.

”Tillverkningsindustrin går fortfarande relativt starkt medan byggsegmentet tydligt gått ner. Oavsett går det åt väldigt mycket stål även i dåliga tider. Jag har skrivit det tidigare och det gäller fortfarande”, skriver Peter Andersson.

Under första kvartalet har de första balkarna kapats i den helautomatiserade såg- och bearbetningslinan för långa produkter i BE Groups anläggning i Åbo. Projektet följer budget och tidplan och anläggningen skall vara i full drift under andra kvartalet, heter det.

Under första kvartalet har BE Groups styrelse även fattat beslut om att uppgradera affärssystem.

”På sikt kommer detta innebära en betydande rationalisering och förenklad integration med både kund och leverantör och är ett stort steg på bolagets digitaliseringsresa”, skriver Peter Andersson avslutningsvis i vd-ordet.

BE Groups aktie handlades ned över 11 procent efter rapporten.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma