Vinsthemtagning i Rysslandsfonder

Globalfonder, företagsobligationsfonder och fastighetsfonder har dominerat köplistan i augusti hos nätmäklaren Avanza. Konkurrenten Nordnets mest köpta fonder är Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Länsförsäkringar Global Index och Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index.

– Smala fonder får stryka på foten för bredare och mindre riskfyllda globalfonder, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet i en kommentar till fondutfallet för augusti hos Nordnet.

Spararna hos Avanza har även de varit mycket aktiva och gjorde under årets augusti 4 procent fler affärer än under motsvarande månad förra året.

– Fondspararna säljer aktiefonder och väljer i stället att fylla på i företagsobligationsfonder. Två av tre fondkronor går till denna fondtyp. Här är det viktigt att det är ett medvetet val man gör och att man inte bara agerar på svarta rubriker. Det är sällan då de mest rationella besluten fattas. Att fortsätta månadsspara i breda fonder är i regel den bästa försäkringen mot börsoro, säger Johanna Kull.

Hos Nordnet har dubbelt så många av kunderna har köpt aktier och fonder i augusti, än som har sålt.

– Men spararna säljer fonder med smalare placeringsfokus. Framför allt tar man hem vinsterna i Rysslands- och Östeuropafonder, säger Frida Bratt.

Moskvabörsen gick som tåget under hela våren. Fram tills mitten av juni hade Rysslandsfonder en genomsnittlig avkastning på inte mindre än 31 procent. På tre år summeras uppgången till hela 86 procent.

– Men bara under augustioron har Rysslandsfonderna fallit tillbaka med 5 procent i snitt, vilket får många att hoppa av tåget nu, säger Frida Bratt.

Bland de aktiefonder som väljs av spararna sticker fastighetsfonder ut.

– Fastighetsaktier har seglat upp som favoriter hos såväl privatsparare som större investerare under de senaste månaderna. Fastighetsbolagen gynnas av de redan låga räntorna och de allt lägre ränteutsikterna. Realtillgångar som fastigheter och skog brukar dessutom gå relativt bättre än index i tider av viss börsoro. Att få fastighetsexponeringen via just fonder tycker jag är ett utmärkt alternativ, då risken i olika fastighetsbolag skiljer sig kraftigt beroende på om de är exponerade mot exempelvis samhällsfastigheter eller mer kommersiella lokaler, säger Johanna Kull.

De mest handlade fonderna i augusti hos Nordnets kunder i Sverige i översta tabellen nedan.

Mest köpta i augusti hos Nordnet Mest sålda i augusti hos Nordnet Spiltan Aktiefond Investmentbolag Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond Länsförsäkringar Global Index Gladiator Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Norron SICAV Active Robur Access Asien SEB Östeuropafond Spiltan Räntefond Sverige AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund SPP Aktiefond Global East Capital Ryssland DNB Global Indeks East Capital Balkan SPP Aktiefond USA Nordea Latin America Equity SPP Aktiefond USA Simplicity Norden Spiltan Globalfond Investmentbolag SEB Ryssland Källa: Nordnet 29/8 -19.

Undre tabellen visar mest köpta respektive mest sålda fondkategorier hos Avanza i augusti: