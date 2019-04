Vill du investera smartare? Äg hela världen!

Ladda ner aktiemarknadsutsikt här: Vill du veta mer om vart aktiemarknaden är på väg och hur den påverkas av politiska händelser och ekonomiska indikatorer? Gå då inte miste om regelbundna uppdateringar om aktiemarknaden och vad Fisher Investments Norden kan göra för dina investeringar. Ladda ner den kompletta aktiemarknadsutsikten här. Vill du läsa fler texter av Fisher Investments Norden eller veta mer om bolaget, klicka här.

Även investerare som är väl medvetna om den ökande globaliseringen fortsätter att ignorera aktier utanför hemlandet. Detta innebär att många investerare går miste om otroliga, globala investeringsmöjligheter.

Vissa ignorerar den globala aktiemarknaden eftersom de anser att utländska aktier är mer riskabla jämfört med inhemska aktier. Människor är alltid lite rädda för det okända. Men den största risken för dessa investerare är att de går miste om möjligheter genom att koncentrera sina portföljer i ett enda land.

För många investerare är diversifiering en logisk strategi. Genom att sprida ut riskerna över flera länder och branscher kan man skydda sig från kriser, trender och andra händelser som oproportionerligt påverkar marknaderna i enskilda länder.

Den globala marknaden – flera århundraden på nacken

Den globala marknaden kan verka självklar i dag, men för bara några årtionden sedan var den knappast det. Händelser i ett land kan påverka ett annat, och detta gäller även för kapitalmarknaderna. Även om avkastningen mellan marknader skiljer sig åt så drar aktiemarknaderna ofta åt samma håll, och i de fall där de inte gör det, brukar ordningen snabbt återställas.

Det är precis som den ekonomiska teorin säger: välkonstruerade index ger ungefär samma avkastning över en längre tidsperiod. Om vi tittar tillbaka historiskt, så långt som vi har pålitliga ekonomiska data, kan vi konstatera att amerikanska aktier har haft en årlig avkastning på 10,2 procent och aktier från andra industriländer har haft en årlig avkastning på 9,1 procent.

Figur 1 visar hur nära varandra globala index ligger under de senaste 50 åren. S&P 500 och MSCI EAFE är aktieindex som representerar USA respektive andra industriländer.

Figur 1: Årlig avkastning enligt S&P 500 och MSCI EAFE – stark korrelation.

Källor: Global Financial Data, S&P 500 total avkastning, MSCI EAFE nettoavkastning, från 1969-12-31 till 2018-12-31. Avkastningen anges i amerikanska dollar. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och det brittiska pundet kan leda till högre eller lägre avkastning.

Dessa faktorer har haft en inverkan på aktiemarknader under lång tid. Man kan till och med gå ännu längre tillbaka i historien. Många historiker anser att kraschen på den amerikanska aktiemarknadens 1929 blev startskottet för den stora depressionen, men en sådan historieskrivning bortser från andra, globala händelser från samma tidsperiod.

Aktiemarknaderna dalade först i andra länder, innan de föll kraftigt i USA. I Storbritannien och Tyskland nådde börsen sin topp 1928, i Frankrike var avkastningen relativt platt och i USA gick börsen uppåt en bit in på 1929. Det kom varningssignaler från de globala marknaderna om en stor utförsäljning, men aktieägare i USA missade dessa signaler. Det här är ett bra exempel på hur globala marknader ofta är väldigt tätt sammanbundna och varför det är en bra idé att hålla koll på världens marknader även om du inte planerar att köpa aktier i andra länder.

Därmed inte sagt att marknaden i USA och i andra industriländer alltid är en spegelbild av varandra. Så är inte fallet. De kan ofta skilja sig åt under perioder, och ibland under längre perioder. Det finns flera exempel på hur amerikanska aktier har backat under en längre tid, samtidigt som aktier i andra industriländer har gått mycket bättre (och vice versa). Över en längre tidsperiod liknar emellertid de två marknaderna varandra.

Hantera riskerna, förbättra resultaten

Investerare förstår ofta att de måste diversifiera sina portföljer över flera olika tillgångar och sektorer. Varför är diversifiering över flera länder svårare att förstå? De flesta ekonomiska experter anser att diversifiering är en bra idé eftersom det skyddar investerare mot företagsspecifika risker. Ett bra sätt att diversifiera? Sprid ut dina tillgångar över flera olika länder.

Ju fler länder du inkluderar i din portfölj, desto fler möjligheter att du satsar rätt och uppnår bättre resultat. Om du tror att tyska industriföretag kommer att gå bra kan du öka ditt innehav i den sektorn. Om du tror på den europeiska banksektorn kan du öka ditt innehav där. Alla dina satsningar behöver inte gå bra, men en eller två smarta placeringar ökar dina chanser att ligga före index.

Historiskt sett varierar resultaten mellan länder varje år. Figur 2 visar hur resultaten mellan 23 olika industriländer har varierat år efter år under de senaste 15 åren. Om du inte investerar utanför ditt hemlands gränser har du förmodligen gått miste om några riktigt bra investeringsmöjligheter. Och det kan bli kostsamt på lång sikt.

Figur 2: Topp 5 bäst presterande börser

Källa: FactSet, per 2019-01-09. Ovanstående avkastning visar total avkastning för de fem bäst presterande börserna av de 23 industriländer som ingår i indexet MSCI World, från 2013-12-31 till 2018-12-31. All avkastning visas i euro. Valutafluktuationer kan leda till högre eller lägre avkastning. Avkastningen är beräknad efter utländska skatter.

