Viktig kapitalanskaffning ger Saniona global skjuts

I början av augusti meddelade Saniona att bolaget tagit in 65 miljoner dollar i en riktad nyemission till ett antal internationella investerare. En helt avgörande satsning för att Saniona ska kunna fortsätta de kliniska studierna av läkemedelskandidaten Tesomet som behandling för de sällsynta ätstörningarna hypotalamisk fetma (HO) och Prader-Willis syndrom (PWS).

Vd:n Rami Levin klev in i Saniona i början av 2020 och hade direkt som mål att hitta långsiktiga och institutionella investerare som även är hälso- och sjukvårdsexperter.

– Jag såg att vi behövde betydligt mer kapital för att förverkliga våra planer på att bli en global aktör, så under flera månader har varit mitt fokus varit att hitta finansiering. Jag såg också att vi behövde fler institutionella investerare inom sjukvårdssektorn som har insikt i vad som krävs för att utveckla läkemedel, säger Rami Levin.

Investerare med avgörande ekonomisk stabilitet

Och arbetet gav utdelning. I samband med den riktade nyemissionen gick USA-baserade RA Capital Management in som ankarinvesterare. Emissionen tecknades också av Pontifax Venture Capital, New Leaf Venture Partners samt andra amerikanska och internationella specialister inom biotekniksektorn.

– Jag är väldigt glad över att vi lyckades få in det kapital vi behöver för framtida utveckling, men också för att våra nya investerare är välrespekterade här i USA och har en ekonomisk stabilitet som kommer bli avgörande för vår resa framåt, säger Rami Levin.

Finansieringen på 65 miljoner dollar kommer användas till fortsatta kliniska studier för Tesomet, samt för att avancera Sanionas andra läkemedelskandidater i pre-klinisk fas till klinisk utveckling. Saniona kommer också expandera sitt team i USA och på hemmaplan i Danmark.

Tar viktiga steg in på den amerikanska marknaden

Tesomet har genomgått klinisk fas 2 för både Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Planen är att inleda så kallade ”pivotal trials” i början av 2021 med målet att Tesomet ska vara godkänt för marknaden under 2023. I slutet av 2020 har Saniona som avsikt att skicka in sin IND, Investigational New Drug Application, till USA:s läkemedelsmyndighet för att få ett godkännande för att genomföra prövningar av Tesomet i USA.

– Vårt ultimata mål är att bli ett världsledande biotech-bolag inom sällsynta sjukdomar. Vårt största fokus framåt är att få ut Tesomet på marknaden så att de patienter som verkligen är i behov av en behandling får detta. Vårt parallella fokus är att expandera forskningsområdet och hitta nya möjliga indikationer för Tesomet, säger Rami Levin.

Fram till den 21 september 2020 kan innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 teckna en ny aktie i Saniona till en kurs om 25 kronor per aktie. Vid fullt nyttjande tillförs Saniona cirka 37 miljoner kronor före emissionskostnader, något som ytterligare stabiliserar finansieringen för utveckling av Tesomet.

Fakta om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom.

