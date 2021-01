Vice riksbankschef: Möjligt med räntesänkning trots pandemi

”Tillgångsköp är ett komplement till sänkningar. Om penningpolitiken behövs göras tydligt mer expansiv så är reporäntan det bästa vapnet”, sade han.

I ett läge där pandemin ligger kvar medgav han att transmissionsmekanismen är ”delvis trasig”. Exempelvis konsumtionen kräver mobilitet samt vissa investeringar.

Kombinerat med att Riksbanken inte har jättemycket krut kvar i räntevapnet anser han det vara viktigt att inte slösa på detta krut i onödan. Han ser inte att det finns möjlighet att gå ned i djupt negativt territorium på räntefronten.

”Jag är skeptisk till djupt negativa räntor. Jag vill i alla fall inte se Sverige vara först med en negativ ränta om -3 till -5 procent. Det handlar snarare om en sänkning till kanske omkring -1 procent”, sade han rörande den nedre gränsen.

Sänkningar till -0,5 procent ser han åtminstone ”definitivt” som möjligt baserat på tidigare kunskaper.

”Vid tydliga tecken på förtroendeproblem för inflationsmålet kommer det behövas agera med räntan även i läge där transmissionsmekanismen inte riktigt är intakt. Trots ett begränsat krut finns det i så fall inte skäl att hålla igen”, sade han med påpekan att det just är för att undvika att det inflationsförtroendet äventyras som han tycker att det kvarvarande ränteutrymmet ska användas.

Hittills är han dock ”ganska nöjd” med att de långsiktiga inflationsförväntningarna då de hållit sig kring 1,7 till 1,8 procent trots den kraftfulla nedgången i spot-inflationen. Per Jansson har inte någon exakt triggerpunkt avseende eventuell nedgång i inflationsförväntningar som han anser skulle föranleda en räntesänkning.

Han tycker att inflationsutsikterna borde hålla i men om de viker så anser han att förtroendet för inflationsmålet går före effekterna av att vissa hushåll kan tvingas möta en negativ insättningsränta.

Han har noterat att den svenska kronan stärkts ganska kraftfullt sedan i mars 2020 men det finns inte heller avseende kronkursen någon ”smärtgräns” rent kvantitativt.

”Det handlar om en samlad inflationsbedömning”, sade han med tillägg att inte bara kronkursen påverkar dessa prognoser.

Men varken växelkursen eller löneutvecklingen har varit faktorer som hjälpt inflationen mot målet under 2020. Samtidigt har kronan snabbare stärkts mot den nivå som antagits framåt slutet av prognosperioden redan under 2020. Med ytterligare bara någon procents förstärkning under kommande år är kronutvecklingen förenlig med Riksbankens prognoser.

”Förstärkningen har gått lite snabbare än vad vi trodde”, angav han.

Per Jansson sade också att det finns faktorer som kan föra upp inflationen globalt framöver såsom negativa utbudsstörningar, energipriser, mer protektionism och minskad konkurrens. För flertalet länder stiger den offentliga skuldsättningen också kraftigt till följd av hälsokrisen.

”Sker det till en nivå där det blir svårt att klara det med höjda skatter och sänkta utgifter så kan inflation vara en väg ur. Det har vi sett förr i historien”, resonerade han vidare ur ett perspektiv att det inte bara rör sig om risker på nedsidan avseende inflationen sett på lite sikt.