Var fjärde ung bolåntagare tvingas ta hjälp av förälder

Den stora ökningen av antalet medlåntagare har skett under den period som gått sedan nya kreditrestriktioner infördes, visar ny statistik från Skandia.

Hela 25 procent av alla unga kunder med bolån har en förälder som medlåntagare och ökningen har pågått sedan oktober 2016 då endast 17 procent av de unga hade en medlåntagare.

– Statistiken bekräftar att det är svårt att få bolån om man är ung. En del unga har föräldrar som kan hjälpa till, men det är inte alla som har den möjligheten. Amorteringskraven tvingar fler unga att söka hjälp för att kunna flytta till en egen bostad. Det bidrar också till större ekonomiska klyftor på bostadsmarknaden mellan de som har föräldrar med kapital och de som inte har, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank.

Högst andel i studentstäder

Högst andel medlåntagare finns i studentstäderna, Lund och Uppsala. Skandia anger som förklaring att föräldrar köper lägenheter till studerande barn. Lund toppar, där har 72 procent en medlåntagare

Studentstäderna Uppsala och Lund sticker ut med en högre andel medlåntagare. En förklaring är att föräldrar köper lägenhet till sina studerande barn.

Kreditregler med konsekvenser

Det är de skärpta kreditreglerna som gör det svårare för unga att skaffa en egen bostad. Men även den successiva prisökning på bostäder gör det i princip omöjligt för många att ta sig in på bostadsmarknaden.

– Det är sunt och bra att den tidigare amorteringskulturen med amorteringsfria bolån har förändrats. Men dagens kreditregler får konsekvenser för unga som inte är rimliga. Ökningen av medlåntagare har skett under just den perioden nya kreditrestriktioner infördes. Vi ser behovet av att regelverken blir mer flexibla och tar hänsyn till varje enskilds livssituation, inte minst för att fler ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden, säger Johanna Cerwall.