Valutastrategen: Fem skäl till att kronan kan stärkas mot euron

Det är i SEB:s ”Ögat” som Hammer skriver att kronan ser ut att stå på mer stabil mark nu jämfört med ett par månader sedan. Bakom detta finns ett antal faktorer.

För det första är det bara ett år till det amerikanska presidentvalet vilket ökar incitamenten för Trump att undvika en lågkonjunktur.

För det andra börjar ledande ekonomiska indikatorer skvallra om framtida tillväxt.

För det tredje så har Riksbanken flaggat för räntehöjning i december vilket förstås är positivt för kronan.

För det fjärde så brukar säsongsmönstret vara en svag krona under inledningen av det fjärde kvartalet men effekten är på väg att ebba ut och december är normalt en ”kronpositiv” månad.

För det femte väntas flera banker under de kommande veckorna skicka ut sina ”top trades” för 2020 och Hammer spår att flera av dessa kan vara säljrekommendationer i både EUR/SEK och USD/SEK vilket bör påverka kronan i svagt positiv riktning.

Sammantaget spår SEB att kronan stärks ner mot 10,50 mot euron i slutet av december. Prognosen för första kvartalet nästa år är också 10,50 medan slutet av andra kvartalet kan bjuda på ytterligare kronförstärkning till 10,40 mot euron.

När det gäller dollarn är prognosen en viss förstärkning under resten av året för att falla tillbaka till 9,55 under slutet av första kvartalet och 9,29 under det andra. För slutet av det tredje kvartalet 2020 spås en dollarkurs under 9 kr, närmare bestämt 8,96 kr.