Välj rätt MC-försäkring och spara tusenlappar: ”Lönar sig att jämföra”

En motorcykelförsäkring fungerar som en bilförsäkring och är uppdelad i tre nivåer: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Du som har en MC är enligt lag skyldig att ha en trafikförsäkring från den dag du blir ägare till fordonet. Den täcker skador som du själv orsakar med din MC men täcker inte skador som andra tillfogar din egen motorcykel. För detta skydd behöver du en halv- eller en helförsäkring.

Alla fordon som inte är avställda måste ha en försäkring. Missar du det tilldelas du automatiskt en trafikförsäkring, som är den lägsta försäkringsnivån, via Trafikförsäkringsföreningen (TFF).

Det kan låta praktiskt, men innebär höga kostnader. För en vanlig personbil är kostnaden 180 kr per dag eller 65 700 kr per år. För en vanlig MC kostar det 200 kr per dag eller 73 000 kr per år.

– Det viktigaste är att du tänker på att inte köra oförsäkrad, det är något som är lätt att glömma eftersom många förare ställer av motorcykeln under vintern, säger Christina Sahlberg, sparekonom på jämförelsetjänsten Compricer.

Priset på MC-försäkringen är kopplat till vilken modell du kör och förhållandet mellan motorstorlek och viktklass. Din ålder och hur länge du har haft körkort med behörighet att köra motorcykel är andra faktorer som påverkar priset på MC-försäkringen. Var du bor och hur du parkerar din motorcykel påverkar också din premie.

En jämförelse som prisjämförelsesajten Compricer har gjort visar på stora prisskillnader i premier mellan försäkringsbolagen. Därför räcker det inte med att ringa ditt vanliga försäkringsbolag där du har din bil- eller hemförsäkring, enligt Christina Sahlberg.

– Det lönar sig verkligen att jämföra mellan de olika bolagen. Prisskillnaderna är jättestora. Passa på nu när det är dags att ställa på motorcykeln efter vintern att se till att du har rätt skydd till rätt pris. De flesta försäkringsbolag höjer ju sina premier varje år, säger hon.

Compricer har jämfört premien för en helsäkring för fyra olika motorcyklar där föraren är mellan 50 och 60 år, bor i en storstad, använder skyddsutrustning och parkerar i ett låst garage. Resultatet från jämförelsen visar på stora skillnader i pris mellan försäkringsbolagen (se faktaruta längre ned).

– Den viktigaste anledningen till de stora skillnaderna är att bolagen använder sig av olika skadestatistik när de sätter sina premier. De tittar på sin statistik över andra, tidigare försäkringstagares ålder, MC-typ, geografiskt område och så vidare och sätter sedan sin premie efter det, säger Christina Sahlberg.

– Samtidigt så är det inte samma bolag som har högt pris på alla typer av motorcyklar. Bor du till exempel i en småstad blir premien billigare. Var man bor, hur gammal man är, vilken MC man kör och om man tänker köra utomlands är avgörande. Därför är det lönsamt att göra sin egen research, fortsätter hon.

Sparekonomen rekommenderar att hämta in prisuppgifter från flera olika bolag, antingen genom att ringa eller skicka en förfrågan digitalt. Ett annat sätt är att använda en jämförelsetjänst.

– Självrisken är en annan fråga att ta ställning till. Du kan välja mellan att betala högre självrisk och få lägre premie eller tvärtom, tillägger Christina Sahlberg.