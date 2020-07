USA: Tesla rusar i förhandeln

JP Morgan analytikern, Ryan Brinkman, justerade upp riktkursen för bolaget till 295 dollar per aktie, cirka 77 procent under nivån om 1276 dollar där aktien bytte ägare under måndagens förhandel.

Enligt banken, som återupprepade en underviktsrekommendation för aktien, är det mest oroande en ”vidlyftig” värdering och att ett bättre resultat kommande kvartalsrapport kan vara av engångskaraktär.

Deutsche Bank-analytikern, Emmanuel Rosner, höjde i stället sin riktkurs till 1.000 dollar per aktie, från tidigare 900 och hänvisade då till de robusta leveranssiffrorna.

Tesla rapporterar resultatet för det andra kvartalet den 22 juli.