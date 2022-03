USA: Ryssland har svårt att sälja sin olja

Kommersiella data pekar mot att den ryska oljeförsäljningen via fartyg har sjunkit från cirka 2 miljon fat per dag till nära noll mellan den 15:e och 20:e mars. Mer än 2 miljoner fat per dag har tagits bort från marknaden och asiatiska köpare kliver inte in för att motverka gapet.

Oljeintäkterna står för cirka 40 procent av statens budget.

Experter är oeniga om i vilken grad den ryska oljeförsäljningen verkligen har påverkats av kriget i Ukraina. USA:s sanktioner har inte så stor betydelse då importen är relativt liten, medan EU varit tveksamma att införa ett oljeembargo då de själva är mycket mer beroende.

I stället har fokus riktats mot ”självsanktioner”, då privata handlare inte vill handla med ryska produkter oavsett om sanktioner kräver det eller inte.

Frågan är i vilken utsträckning denna trend fortsätter. Ryssland står för cirka 11 procent av den globala oljeproduktionen.

IEA spår att den ryska oljeexporten kommer att minska med 3 miljoner fat per dag från april, vilket skulle innebära en nedgång med nästan 40 procent i den dagliga exporten. Andra ser en mindre nedgång.

Rysk olja handlas till ett billigare pris, kanske 20-30 dollar under marknadssnittet, men är fortsatt lönsam och kan därmed hjälpa till att finansiera kriget. En del bedömare tror också att den ryska oljan fortsatt kommer att hitta sina köpare, om än via omvägar, så länge efterfrågan är stark.

Bild: priset på Brent sedan den ryska invasionen



Källa: Infront