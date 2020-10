USA: Rekordförsäljning för vapenindustrin

Vapenförsäljningen rusade redan långt före valet, och innan Joe Biden framstod som klar favorit. Enligt data från FBI gjordes det under årets första nio månader fler bakgrundskontroller, som måste göras före köp av skjutvapen, än vad som någonsin gjorts under ett helt år. En enkät visade att 5 miljoner amerikaner valt att bli vapenägare för första gången under perioden januari-juli i år.

”Jag tror att det här bådar gott för oss in i framtiden”, sade Mark Smith, vd för vapentillverkaren Smith & Wesson, angående enkäten.

Möjliga skäl till ökningen i år antas vara konsekvenserna av pandemin covid-19, samt de protestvågor som sköljt över landet efter att en polis dödat den svarte George Floyd. Enligt en opinionsmätning av Nationscape i september ansåg var tredje amerikan att våld kan vara berättigat för att uppnå sina egna politiska mål.

Vapentillverkare som Vista, Smith & Wesson och Sturm Ruger har alla åtnjutit högre försäljning och stigande aktiekurser under året.

Alla har dock inte lyckats – vapentillverkaren Remington ansökte i juli om konkursskydd. Bolaget uppgav att det inte kunde kapitalisera på den ökande efterfrågan, eftersom man tvingades stänga ned tillfälligt på grund av pandemin och sedan inte hade tillräckligt med kapital för att återstarta produktionen.