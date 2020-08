Upptäck Bitcoinbedrägeriet – innan det upptäcker dig

Ett bitcoinbedrägeri (scam) innebär i korthet att en person lockas till att investera pengar i något som anges ge hög avkastning. Men några pengar blir aldrig återbetalda och eftersom personen själv genomfört betalning är det inte heller något som försäkringsbolaget eller banken ersätter.

Bedragare vänder sig främst till personer som aldrig handlat med Bitcoin tidigare eller har mycket låg kunskap inom området. Men även erfarna personer kan förlora sina Bitcoin via olika mer avancerade bedrägerier.

Vilka är de vanligaste bedrägerierna och hur undviks de?

Pyramidspelet

Målgrupp – Nybörjare & småsparare

Ett pyramidspel (Ponzi-scheme) innebär att hög avkastning ges åt deltagarna med de insättningar som nya deltagare gör. Med andra ord krävs det hela tiden fler och fler personer för att pyramiden ska växa och avkastning ska kunna ges ut.

Dessa tjänster lovar betydligt högre avkastning än normalt. Som ett exempel kan Bitconnect nämnas som gav 1% i avkastning per dag! Till skillnad mot andra scam kan deltagarna både sätta in och ta ut pengar under en period. Det gör att de får ett gott rykte och att många skriver positivt om dem i forum och på hemsidor – vilket lockar in fler.

Så länge det kommer in fler personer, vars pengar kan användas till avkastning till tidigare investerare kommer pyramiden att vara stabil. Det slutar däremot med att uttag blir omöjligt och ännu en scam är avslöjad.

För att undvika detta ska aldrig investeringar ske när avkastningen är onormalt hög. Som med alla investeringar bör du förstå hur värdet skapas och det är där som pyramiderna har sin svaga punkt.

Malware

Målgrupp – Erfarna investerare

Malware är en programvara som automatiskt installeras på datorn utan att du märker det. Detta genom att du klickat på en länk som exempelvis skickats ut via ett scam-mail alternativt att du lurats att installera något program som laddas hem via internet.

Programvaran kan ha flera olika funktioner. Det finns exempelvis malware som läser av allt som kopieras och avgör om det kan vara en 12-ords fras, dvs en nyckel till en kryptoplånbok.

För att undvika detta bör privata nycklar aldrig förvaras digitalt på datorn och definitivt inte på ett ”moln” som exempelvis Dropbox, Google Drive eller liknande. I likhet med hur PIN-koder till bankkort och andra lösenord aldrig ska förvaras digitalt. Dessutom ska alltid virusprogram samt programvara vara uppdaterad.

Mailadressen kapas

Målgrupp – Erfarna investerare

Det finns flera tillfällen då hackare har lyckats logga in på en persons e-mail. Därefter har de gått till en rad olika handelsplatser för kryptovalutor och klickat på ”Glömt lösenord”. På flera platser krävs det nämligen inte mer än mailadress och lösenord för att kunna logga in.

Ett mer avancerat sätt är när bedragare har kontaktat teleoperatörer för vidarekoppling av röstsamtal. Efter att ha vidarekopplat offrets telefon har Googles röstjänst för att återställa lösenordet på Gmail använts varpå de kunna ta över mailadressen. Med inloggningsuppgifterna har även dokument på Google Drive kunnat nås, där lösenord ibland förvaras.

För att undvika detta bör alltid 2FA användas för inloggning på handelsplatser. Detta via exempelvis Google Authentic eller SMS.

Telefonförsäljning

Målgrupp – Nybörjare (ofta äldre)

I början av 2020 avslöjade DN en ”bedrägerifabrik” i Ukraina. I ett stort kontorslandskap, i centrala Kiev, sitter hundratals ”säljare” som ringer upp personer över hela världen för att locka dem till lukrativa investeringar i Bitcoin. Med stark övertygelse och löfte om hög avkastning har även flera personer i Sverige lockats in i bedrägeriet, däribland en äldre kvinna som blev lurad på 1,3 miljoner.

I de manualer som DN tagit del av framgår hur säljarna ska bemöta de nordiska offren och oftast handlar det om äldre människor helt utan erfarenhet av Bitcoin eller andra kryptovalutor. Men genom att invagga dem i säkerhet och visa på snabb avkastning i början lockas de till ytterligare investeringar – ofta genom banklån.

I flera fall har de blivit uppringda efter att ha klickat på en annons om Bitcoin alternativ skrivit upp sig för nyhetsbrev inom samma område. Detta bland annat på Facebook, Twitter, Reddit eller andra sociala plattformar.

Under 2019 ökade denna bedrägeriform kraftigt och det var närmare 1500 personer som polisanmälde bedrägeri, vilket kan ställas mot 50 st år 2018. Samtidigt är mörkertalet ofta mycket stort inom dessa brott.

Det som kan göras för att undvika detta är att spärra inkommande samtal från okända nummer (vanligtvis utländska nummer) och aldrig diskutera investeringar via telefon. Önskas bättre avkastning är det bästa att träffa en svensk bankman eller investeringsrådgivare på plats.

Fjärrstyrning av datorn

Målgrupp – Nybörjare

Det finns ett flertal fjärrstyrningsprogram som kan installeras på datorn och som sedan resulterar i att allt kan fjärrstyras från en annan dator. På detta sätt kommer bedragaren åt alla dina filer, kan installera virus och ”hjälpa” dig att investera i Bitcoin.

De telefonförsäljare som nämns ovan använde ofta fjärrstyrning och kunde då fylla i låneansökningar åt de äldre varpå de godkände dessa via BankID.

Det som kan göras för att undvika dessa bedrägerier är att aldrig installera ett fjärrstyrningsprogram, oavsett vem som anser att du behöver det.

Falska handelsplatser / plånböcker

Målgrupp – Investerare på olika nivåer

Det är på handelsplatser/kryptobörser som handel sker med Bitcoin och hundratals andra kryptovalutor. Svenska kronor sätts in via kort eller banköverföring och vald kryptovaluta kan sedan köpas via hemsidan. Ett avancerat bedrägeri innebär därmed att falska handelsplatser skapas dit det går att sätta in pengar – men inte ta ut dem.

Ett enklare bedrägeri är falska wallets (plånböcker) skapas dit användarna sätter in sina coins/tokens men inte har någon möjlighet att ta ut dem.

Det som kan göras för att undvika detta är att enbart handla på handelsplatser som har licens i det land de är aktiva, välja kända kryptobörser och göra research före insättning sker till en ny kryptobörs. Läs på om hur olika wallets fungerar och välj i möjligaste mån en så kallad hardwallet.

Ett exempel är att kontrollera om kryptobörsen är ISO/IEC 2700:2013 certifierad vilket innebär att de följer den internationella standarden (gäller över 164 länder) för Security Management System.

ISO 27001:2013 develops best practices across 164 nations, ensuring a systematic approach to managing sensitive company assets such as information, people, processes, and IT systems. / Kriptomat

Vad du kan göra om du blivit drabbad

Om du blivit drabbad av ett bedrägeri (oavsett omfattning) eller om du anar att ett bedrägeri håller på att ske bör du agera direkt.

Spärra betalningsalternativ

Spärra de olika betalningsalternativ som använts eller förväntas användas. Det kan vara exempelvis vara kort, Paypal osv. Har pass, ID-kort eller liknande ID-handling skickats in kan även dessa spärras.

Polisanmäl

Polisanmäl alltid händelsen oavsett omfattning. Det kan både hjälpa polisen att stoppa fler bedrägerier samt krävs inför kontakt med försäkringsbolaget.

Kontakta försäkringsbolaget

Vid ett bedrägeri kan försäkringsbolaget i vissa fall ge ersättning. Men det krävs att du inte varit oaktsam med koder eller aktivt genomfört överföringar på egen hand. De ger aldrig ersättning till personer som gjort ”dåliga” investeringar oavsett om det är scam eller inte.

Kontakta någon kunnig inom kryptovalutor

Det finns tillfällen då personer tror sig varit utsatt för bedrägeri men det istället handlat om okunskap om kryptovalutor och hur dessa fungerar. Har du en vän som är kunnig inom kryptovalutor som kan hjälpa dig eller någon Bitcoin-förening på orten?

Så undviker du Bitcoin bedrägeri

Undvik investeringsråd

Gör alltid egen research innan och ta aldrig råd via onlinechat eller telefon. Det vanligaste bedrägeriet genomförs via telefon. Du bör vara insatt i vad du investerar i. Har du inte kunskapen, så att du behöver hjälp med överföringar, bör du överväga att inte investera. Lita aldrig på okända ”rådgivares” förslag.

Kontrollera rykte och kontaktuppgifter

Oavsett vilket kryptobörs eller kryptowallet som ska användas bör research genomföras. Vad säger andra kunder om företaget? Går de att kontakta? Har de organisationsnummer och licenser?

Kontrollera adressen

Skicka aldrig kryptovalutor till adresser där du inte vet vem som är mottagaren. Det går inte att ångra eller på annat sätt få tillbaka dessa. Det går att spåra överföringen till Bitcoin-adress men inte till vem som äger den adressen.

Ge aldrig ut lösenord

Ge aldrig ut lösenord, PIN-koder eller annat som kan missbrukas. Detta vet även bedragarna vilket innebär att de sakta men säkert kommer bygga upp ett förtroende innan de ber om dessa uppgifter.

Säker handel med Bitcoin

Historiskt har investering i Bitcoin gett hög avkastning. Under de senaste 12 månaderna har uppgången varit ca 90 % med ett pris på 6400 USD i augusti 2019 och närmare 12 000 USD i augusti 2020. År 2017 var kursen 4 300 USD.

Det går att få hög avkastning men eftersom handeln är oreglerad finns det ett stort antal scam och risker för nybörjare.

Exempel på säker handel:

Kryptobörs:

Kriptomat

Kriptomat är en licensierad kryptobörs med support på svenska. Via deras hemsida eller app kan handel ske i flera av de vanligaste kryptovalutorna så som Ethereum, Tron, Bitcoin och Tether. För ökad säkerhet är de ISO/IEC 2700:2013 certifierade. Insättning kan ske med kort eller banköverföring och handel ske inom ett par minuter efter att konto öppnats.

Kryptowallet

Ledger

Ledger är en hardwallet som, tillsammans med Trezor, är de mest sålda och använda. De erbjuder högsta säkerhet då all information sparas på enheten och aldrig kan nås online. För mindre summor kan en mobil wallet användas som exempelvis Exodus.

Av: Crypto publishing

Detta är en annons från Crypto publishing och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.