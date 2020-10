Så gör du när uppskovsräntan slopas

Läs även: Ekonomisk smäll hotar efter bostadsförsäljningen

I höstbudgeten som regeringen presenterade i september kom beskedet som många har väntat på, att uppskovsräntan tas bort. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2021.

När du säljer en bostad med vinst ska du betala vinstskatt med 22 procent. Har du till exempel sålt en bostad med 1 miljon kr i vinst ska du alltså betala in 220.000 kr i vinstskatt.

Men många som säljer en bostad behöver köpa en ny, och då har möjligheten att skjuta fram inbetalningen av hela eller delar av vinstskatten varit en bra lösning, som dock har kostat en del. De som utnyttjat möjligheten till uppskov har fått betala en uppskovsränta till staten varje år i deklarationen.

”Ökar rörligheten”

Uppskovsräntan är på 0,5 procent på den del av vinstskatten som du begärt ska skjutas upp, och det är den här räntan som tas bort från och med årsskiftet. Enligt Sharon Lavie, sparekonom på Hypoteket, motsvarar det en ränta på ett vanligt lån med 3,25 procent, det vill säga högt över bankernas och bolåneinstitutens boräntor som i dag ligger mellan 1 och 2 procent. Att uppskovsräntan är ”dyrare” beror bland annat på att uppskovsräntan inte är avdragsgill i deklarationen.

Ett av de politiska skälen till att ta bort uppskovsräntan är att det ökar rörligheten på bostadsmarknaden, genom att de så kallade ”inlåsningseffekterna” minskar, eftersom det blir möjligt att använda hela vinsten till att köpa en ny bostad, utan att behöva betala dyr ränta.

– Det här ska underlätta för människor som bor i för stora bostäder att skala ner utan omedelbara ekonomiska konsekvenser och förbättra boendeutsikterna för människor som är i behov att flytta dit jobben finns, säger Sharon Lavie.

Många tusenlappar

Taket för möjligheten att skjuta upp vinstskatten blir retroaktivt och gäller för alla försäljningar av bostäder som skett från och med 2014 och framåt. Du kan i efterhand ompröva alla deklarationer sedan dess, och få din inbetalade vinstskatt återbetald, vilket i många fall innebär många tusenlappar.

– Detta går att göra för de sex senaste deklarationerna. I år har du har möjlighet att begära omprövning av inkomstår 2014 och senare, på samma sätt har du nästa år 2021 möjlighet att begära omprövning av inkomstår 2015 och senare. Genom att göra detta kan du som valt att inte begära uppskov med vinst, eller som har återfört en del av uppskov till beskattning, korrigera detta i efterhand, säger Sharon Lavie.

Det innebär dock att du fortfarande måste betala uppskovsränta för de åren som du korrigerar, men slipper betala någon ränta alls från och med deklarationsåret 2021.

Du slipper inte heller att betala vinstskatten. När din ”bostadskarriär” är över och du eller dödsboet säljer bostaden, ska Skatteverket ha in hela vinstskatten.

Så här gör du

Du sålde din villa med 1 miljon kr i vinst 2016 och betalade in vinstskatten i samband med försäljningen. Vinstskatten är 22 procent, vilket innebär att du betalade in 220 000 kr till staten.

Du vill nu ompröva deklarationerna för vart och ett av åren 2016, 2017, 2018 och 2019 och begära uppskov för hela vinsten. Du ska då betala uppskovsräntan 5.000 kr för vart och ett av åren 2017, 2018, 2019 (den deklaration som gjordes i maj 2020). Slutligen, i maj 2021 får du deklarera år 2020 och ska då än en gång betala 5.000 kr i uppskovsränta.

Kostnaden för de fem åren är 25.000 kr. Men, från och med inkomståret 2021 betalar du ingen ränta alls för uppskovet.

Detta innebär att det faktiskt är sex år bakåt i tiden som kan omprövas, nämligen deklarationerna för 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, och 2019.

Bråttom med omprövning

Men det börjar bli bråttom om du betalade in vinstskatt under 2014. Då måste du begära omprövning före den 1 januari 2021.

Betalade du in vinstskatt till Skatteverket under 2015 måste du begära uppskov under 2021 för att kunna få tillbaka pengarna.