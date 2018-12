UBS: Tillväxtpotentialen återspeglas inte i Atlas aktiekurs

”Enligt vår analys påverkar en minskning i den halvledar-drivna orderingången med mer än 50 procent gruppens omsättning med ungefär 5 procent”, skriver banken som menar att försäljningen av Epiroc har gjort Atlas Copco mindre cykliskt.

Framöver kommer den cykliska komponenten i bolaget främst från divisionen Vakuumteknik, som under 2018 har påverkats av den minskade efterfrågan inom halvledarsegmentet.

På kort sikt räknar banken med att efterfrågan inom halvledarsegmentet kommer att vara fortsatt svag under det fjärde kvartalet 2018 och fortsätta under 2019, för att åter vända upp under 2020.

Dock räknar banken med att även om orderingången från kunder inom halvledarsegmentet minskar med 50 procent så påverkar det omsättningen med 5 procent.

Vidare menar banken att aktiekursen antyder en för låg tillväxt och UBS räknar med att 3 procent av tillväxten ska komma från förvärv under 2019-2023. Ett antagande att förvärv inte kommer att bidra till tillväxten ”ger en allt för konservativ balansräkning och tillväxt”, skriver banken.

På onsdagen stängde Atlas Copco på 192 kronor.