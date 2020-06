”Två tredjedelar av Wirecards omsättning var falsk”

Wirecard hade en ”hälsosam kärna”, men att en så stor del av omsättningen var förfalskad medförde att det inte fanns en chans för bolaget att betala tillbaka på sina snart upplupna skulder, vilket innebar att loppet ansågs vara kört enligt nyhetsbyråns källa.

Den för en vecka sedan avpolletterade och därefter gripne vd:n Markus Braun anklagas för marknadsmanipulation genom att ha fört banker och obligations- respektive aktieägare bakom ljuset. Han är för närvarande på fri fot efter att ha betalat borgen om 5 miljoner euro.

Även den tidigare verksamhetschefen Jan Marsalek jagas av polis. Han tros befinna sig i antingen Filippinerna eller Kina, enligt olika medieuppgifter.

Wirecard har 3,5 miljarder euro i skulder till sina kreditorer, vilka nyhetsbyråns bankkällor nu inte bedömer kommer gå att återfå.

”Pengarna är borta. Vi kanske kan återfå några få euro här och där under de kommande åren, men lånen kommer vi nu att skriva av”, sade en av dessa källor.

Aktien har tappat 99 procent av värdet sedan revisionsbyrån EY tillkännagav att omkring 25 procent av balansräkningen, 1,9 miljarder euro, saknas. I måndags erkände Wirecard-ledningen att dessa medel förmodligen inte bara saknades, utan aldrig existerat över huvud taget.

”Det finns klara indikationer om att det här rört sig om ett sofistikerat bedrägeri med ett stort antal aktörer involverade över hela världen”, skrev EY.

Kollapsen har skakat Finanstyskland, efter att Wirecard med hårdföra medel bestridit långlivad rapportering och en ström av visselblåsaruppgifter om att bolaget var just det luftslott det nu visat sig vara.

Kritiska hedgefondanalytiker och granskande journalister misstänks enligt en rapport från den välrenommérade forskargruppen Citizen Lab ha förföljts, antingen av Wirecard eller av någon grupp med intresse i aktienkursen, enligt en rapport från veckan innan debaclet inleddes.

”Vi måste se över våra tillsynsstrukturer. En skandal lik denna är en väckarklocka om att vi behöver mer övervakning och tillsyn än vi har i dag”, sade tyske finansministern Olaf Scholz på fredagen.

Juristfirman Schirp & Partner har tillkännagett att en grupptalan kommer lämnas in mot EY, vars arbete med Wirecards bokföring nu kommit att kritiseras på ett liknande sätt som när revisionsfirman Arthur Andersen bistod amerikanska Enron i en liknande skandal för 20 år sedan. Skandalen blev Arthur Andersens fall.

”Det är skrämmande hur länge Wirecard låtits hålla på utan att revisorerna protesterat”, sade Wolfgang Schirp, partner på juristfirman.

De belackare som riktat tvivel mot Wirecard de senaste åren har samtidigt fått rätt, belackare som flera hedgefonder och Financial Times.

”Det här har varit en fullständig upprättelse för dem som tidigt upptäckte och avslöjade bedrägeriet”, sade Fraser Perring, analytiker vid hedgefonden Viceroy Research som publicerade en kritisk Wirecard-granskning redan 2016.

De hedgefonder som hävdat att Wirecard är ett bedrägeri och blankat aktien har under veckan kammat in mer än 1 miljard euro i vinst, enligt Financial Times.

I Nyhetsbyrån Direkts senaste avsnitt av podcasten FollowTheMoney, ”House of Wirecards – en sedelärande tysk finansbluff” berättas historien om hur Europas finansrivalitet bidragit till Wirecards uppgång och fall samt om förföljelser av de finansjournalister och hedgefondägare som visat sig stå på rätt sida i svindelhärvan. Avsnitten finns tillgängliga överallt där det finns poddar, bland annat på <i>Spotify</i>, <i>Apple Podcast</i> och <i>Acast</i>.