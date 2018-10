Två köpvärda verkstadsaktier

En stark balansräkning och en värdering som är omotiverat låg. Det är två bra anledningar att investera i Sandvik, anser tidningen.

”Vinstlyftet som kommit av den stärkta lönsamheten innebär att aktien trots en dubblering de senaste tre åren fortfarande inte har en särskilt utmanande värdering”, skriver Affärsvärlden och rekommenderar köp med riktkurs 190 kronor på ett års sikt. Aktien stängde på onsdagen på 145:70 kronor.

Ett annat verkstadsbolag som får en köprekommendation är SKF. Detta trots att kullagerbolaget just nu är den mest säljrekommenderade av alla stora verkstadsaktier, enligt Affärsvärlden.

Dock finns det anledning till optimism.

”Med p/e-tal i år och nästa år på 11,9 och 11,6 i kombination med låga risker kan aktien bli en av dem som överraskar uppåt efter rapporterna”, skriver tidningen.

H&M hade en bedrövlig utveckling under flera år. Den senaste månaden har aktien dock gått upp hela 40 procent, bland annat tack vare starkare försäljningssiffror än väntat i bolagets tredje kvartal. Frågan är nu om Hennes har lagt det värsta bakom sig.

”Affärsvärldens bedömning är att den negativa vinsttrenden för H&M fortsätter och att vinsten per aktie faller med 17 procent i år och är stillastående under 2019”, skriver tidningen som menar att aktien är fullvärderad och att bättre köptillfällen kommer under det kommande året, vilket gör att rådet blir avvakta.

Avvakta blir även rådet för belysningsbolaget Fagerhult, som Affärsvärlden anser har en korrekt värdering i nuläget.

”I dag handlas aktien strax under p/e 19 på rullande tolv månader, vilket givet var bolaget och konjunkturen befinner sig är ungefär rättvist i Affärsvärldens ögon”.

Vänta och köp om aktien faller till runt 65 kronor, blir rådet. På onsdagen stängde aktien på 80:00 kronor.