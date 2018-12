Experterna om börsen nästa år

Privata Affärer ställde fyra frågor till två experter om vad de tror om börsen nästa år. Frågorna var hur storbolagsindexet utvecklas nästa år, samt vilka som är de bästa – och sämsta – aktierna inför 2019. Dessutom bad vi efter en personlig kommentar om året 2019.

Maria Landeborn är senior strateg för Danske Banks affärsområde Wealth Management, samt allokerings- och placeringsansvarig för bankens strategier.

Jonas Olavi är chef för Alfred Bergs nordiska team för taktisk allokering.

Hur blir börsen nästa år och hur utvecklas storbolagsindex?

Maria Landeborn: Det blir fortsatt skakigt på börsen. Historiskt har volatiliteten alltid ökat när den amerikanska centralbanken höjer räntan, och det gäller inte bara USA-börsen utan påverkar aktiemarknader över hela världen. Förutom stigande räntor i USA, Europa och Sverige finns också andra orosmoln, som handelskriget och brexit, som kommer att skapa turbulens. I grunden är dock tillväxten i världen fortfarande god och även om konjunkturindikatorerna har försvagats under året, så pekar de på fortsatt expansion. Även vinsttillväxten i bolagen ser ut att bli god under 2019. Håller prognoserna så tror jag att börsen har lite mer att ge, och att det slutar på 5-10 procent plus nästa år.

Jonas Olavi: Risken är att det blir ett skakigt år och trots att vinstprognoserna ännu pekar på en knapp tvåsiffrig uppgångspotential så ligger handelskrig och åtstramande centralbanker med stigande räntor som en våt filt över riskaptiten. Tredje kvartalets rapporter vittnade inte om att en lågkonjunktur står inför dörren och lugnande besked från bolagen i samband med årsboksluten skull snabbt kunna förbättra sentimentet. Det ligger fortfarande i våra egna händer att skapa en så mild konjunkturnedgång som möjligt och lyckas vi ser värderingarna attraktiva ut för aktier. Om vi var för positiva inför 2018 så är vi sannolikt för negativa inför 2019. Jag gissar att vi får se en uppgång på strax över 10 procent, vilket just nu känns offensivt.

Vilka aktier tror du mest på 2019?

Maria Landerborn: Jag är positiv till aktier, men med tanke på att vi är sent i konjunkturcykeln och att större kursrörelser är att vänta, är det klokt att sikta in sig på stabilare kvalitetsaktier snarare än tillväxtbolag där kursrörelserna kan blir mycket mer dramatiska. Leta efter bolag med låg skuldsättning som står emot stigande räntor, som har en hög vinsttillväxt och som ger utdelning. Sådana aktier går att hitta överallt, såväl i mer konjunkturkänsliga sektorer som i mer defensiva branscher. En bubblare 2019 kan bli bankaktierna, som är svårt nedpressade i både Sverige, Europa och i USA. Stigande räntor är positivt för bankernas räntenetton, och om konflikten mellan EU och Italien får en lösning kan det lyfta riskaptiten för hela bank- och finanssektorn.

Jonas Olavi: Jag tror fortfarande på Ericsson och att deras försäljningsframgångar inom 5G kommer överraska marknaden positivt. Vi har ännu inte sett vad teknologin verkligen kan skapa för tjänster, men operatörerna måste uppgradera för att vara med i racet och erbjuda stabila och lönsamma tjänster i den hårda konkurrensen. Jag gillar också Astra Zeneca som kommer att presentera en strid ström av nyheter kring forskningsportföljen under 2019. Allt kommer naturligtvis inte vara bra, men oddsen är på Astra Zenecas sida. Dessutom är det en defensiv aktie som faktiskt också blivit ett tillväxtbolag igen. Jag gissar att Hexatronic också kommer tillhöra vinnarna när placerarna upptäcker att tillväxtförutsättningarna ser oförtrutet bra ut för framtiden och att man fokuserar mindre på den svenska marknaden, där tillväxten är lägre. Dessutom bör de gynnas av utbyggnaden av 5G.

Vilka aktier tror du får problem?

Maria Landeborn: Högt skuldsatta bolag kan generellt få det tuffare i en miljö med stigande räntor och minskad tillgång på likviditet. En sektor som lider är klädbranschen i hela Europa, främst till följd av skiftet från handel i fysisk butik till online, men den senaste tiden har vi dessutom sett att online-plattformarna har det svårt. Det är helt enkelt en väldigt tuff bransch med stenhård konkurrens och som jag avstår från att investera i under 2019. Slutligen skulle jag vilja peka på svenska bostadsutvecklare, som kommer att fortsätta känna av inbromsningen på bostadsmarknaden och svårigheterna med att sälja nyproduktion i storstäderna.

Jonas Olavi: Jag tycker att ovanstående aktier har förutsättningar även på en trist börs (det vill säga de aktier som Jonas Olavi tror mest på, reds anm).

Egen kommentar?

Maria Landeborn: Vi är senare i konjunkturcykeln nu än vi var för ett år sedan, och räntorna är på väg uppåt. I det här läget är det viktigt att ha en bra balans i portföljen mellan aktier och räntesparande. Stigande räntor kommer att vara negativt för långa obligationsfonder, som jag tycker att man ska undvika. Välj hellre penningmarknadsfonder eller bankkontot. Många sparare har fått se sitt kapital växa rejält sedan börsen vände upp efter finanskrisen och det kan vara bra att se över risknivån. Pengar som ska användas de närmaste åren ska inte stå på börsen – det är en regel som alltid gäller men som är extra viktig att följa när börsen stigit i över nio år.

Jonas Olavi: Jag hoppas att politikerna med Trump i spetsen kommer överens om handelsrelationerna och sänker tarifferna, att brexit, om det blir av, blir så mild som möjligt utan handelsdispyter mellan Storbritannien och Europa, att centralbankerna visar upp sina fingertoppsfärdigheter och att världens ledare på allvar tar tag i klimatfrågan med konstruktiva lösningar för framtiden. Även om det finns många orosmoln på himlen så har vi tillsammans möjligheterna och verktygen för att själva styra vår framtid och inte bara sitta i passagerarsätet på väg mot mera osäkerhet.