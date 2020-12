Skatteverket släpper e-tjänst för omprövning av bostadsförsäljning

Uppskovsräntan Om en vecka, onsdagen den 16 december, öppnar Skatteverkets nya e-tjänst där du kan begära omprövning av deklarationer om du sålt sin bostad någon gång under åren 2014-2019 utan att begära uppskov för vinstskatten. De som gör det retroaktivt kan få tillbaka många tusenlappar. Men det är bråttom för dem som sålde under 2014. Deras omprövning måste vara inne hos Skatteverket senast på nyårsafton. Därefter är det för sent.