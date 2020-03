Trump: Vill öppna upp USA till påsk

Donald Trump menar även att han tror att fler kan komma att dö om restriktionerna inte lyfts än de som kan komma att mista livet från covid-19. Om virusets skadlighet så menade presidenten att det var ”substantiellt lägre än 1 procent”.

Som svar till New Yorks guvernör, Andrew Cuomo, som tidigare under dagen bett administrationen att skicka 20.000 ventilatorer för att ta hand om de nu 25.000 smittade i New York, svarade Trump att Cuomo haft chanser att köpa utrustningen tidigare, men avstått.

”Han hade en chans 2016 att köpa 16.000 ventilatorer till ett väldigt lågt pris och han gjorde det inte”, sade president Donald Trump rörande den efterfrågade sjukhusutrustningen.