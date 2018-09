Trendbrott: Nu stiger sparräntorna

Enligt statistik från Compricer som Privata Affärer tagit del av har till exempel Aros Kapital höjt den rörliga sparräntan. Höjningen skedde så sent som i går och var från 0,70 till 0,80 procent.

Men Aros är bara en i raden av aktörer som nyligen höjt obundna sparräntor. Tidigare i september höjde Collector från 0,70 till 0,75 procent medan Avida Finans höjde från 0,75 till 0,80 procent.

Även Avanzas sparkonto+ i samarbete med Resurs Bank har fått höjd ränta i september – från 0,55 till 0,65 procent.

– Jag tror att de höjda sparräntorna har med två saker att göra. För det första konkurrensen: många ligger på samma ränta just nu och vill ett sparbolag få in lite extra pengar så måste de höja räntan något. Och när en höjer så följer fler efter. För det andra har det troligtvis också att göra med att en första höjning av reporäntan kommer närmare, säger Compricers sparekonom Christina Söderberg.

Skiljer tiondelar i toppen

Efter höjningarna får du som sätter in 50 000 kr utan bindningstid högst ränta hos just Aros Kapital och Avida Finans (0,80 procent) följt av GCC Capital, Collector Bank, Svea Ekonomi och Bluestep (0,75 procent).

Men har du 100 000 kr att avvara kan du få några tiondels procentenheter mer hos Nordax som ger 0,85 procent.

Samtidigt är skillnaderna mellan olika konton så pass små att det inte alltid är värt besväret att flytta sparandet kors och tvärs.

– Som sparare ska man först och främst ta ut sina pengar från storbankernas sparkonton där man idag och troligtvis ett bra tag till inte får någon ränta alls. Sen behöver man inte välja just det sparkonto som ger högst ränta just nu eftersom de ändrar lite då och då. Välj bara ett av de tio som ger högst ränta. Se också till att sparandet omfattas av insättningsgarantin så sitter du säkert, säger Christina Söderberg.

Bundet ger mer

Som vanligt är det dock bundna sparkonton som ger mer ränta. Den högsta ettårsräntan hitta du hos Qliro (1,30 procent) följt av Collector (1,20 procent).

Den högsta tvåårsräntan erbjuds av Erik Penser (1,60 procent) medan Hoist och Big Bank båda ligger på 1,50 procent.

Marknadens högsta ränta får den som är villig att avvara pengarna i fem år. Då ger Marginalen 2,00 procent.

– Jag tror att räntan kommer att gå upp långsamt vilket gör att om man är säker på att man inte behöver pengarna under bindningstiden så kan det vara bra att binda dem på ett eller ett par år för en något högre ränta. Men var medveten att du kanske inte ens kan komma åt pengarna på dessa konton eller så får du ta ut dina sparpengar men förlorar då all ränta som du tjänat in, säger Christina Söderberg.

Not: I tabellen här nedanför kan du se samtliga aktörers räntor.

Av: Magnus Gustavsson, magnus.gustavsson@privataaffarer.se

