Tre nya köprekar bland torsdagens analyser

SEB Equities höjer sin rekommendation för Peab till köp från behåll. Riktkursen höjs till 95 från 88 kr. Det framgår av Bloomberg. Aktien stängde på 83 kr under onsdagen.

Nordea Markets höjer sin rekommendation för Bilia till köp från behåll. Riktkursen sätts 120 kr. Det framgår av en analys. Höjningen motiveras i första hand med den senaste tidens prisuppgång på begagnade bilar samt att utsikterna på kort sikt vad gäller service och nya bilar ser positiva ut. Bilia-aktien stängde på 95,75 kr på onsdagen.

ABG Sundal Collier tar upp Better Collective för bevakning och rekommenderar köp. Riktkursen är 114 kr. Det framgår av Bloomberg. Better Collective stängde på kursen 77,60 kr på onsdagen. Affiliatebolagets riktade emission om 4 miljoner aktier, som aviserades på tisdagskvällen, genomfördes till kurs 78 kr per aktie, drygt 6 procent under tisdagens stängning på 83,30 kr.

Morgan Stanley sänker riktkursen för bilsäkerhetsföretaget Veoneer till 17 dollar, motsvarande cirka 161 kronor, från tidigare 35 dollar. Rekommendationen jämvikt upprepas dock.

”Efter ett tufft 2019 viktar vi om våra Veoneer-estimat. Om intäkterna kan accelerera och bolaget kan kontrollera sina kassaförluster, ser vi fortfarande möjligheter på lång sikt”, skriver bankens analytiker.

Intäktstillväxten lär dock inte börja accelerera förrän kring mitten av 2020 och ”visibiliteten gällande kassaflödet är väldigt låg”, menar Morgan Stanley.

Veoneers depåbevis stängde på onsdagen till kursen 157,10 kr på Stockholmsbörsen.