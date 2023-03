Tillgodoser medicinskt gap inom ryggsmärta

Att drabbas av kronisk ryggsmärta eller diskbråck är värre än vad många kan föreställa sig. Men snart kan det finnas ett botemedel mot bägge formerna av smärta.

−De flesta som drabbas av disksjukdomar eller kroniskt diskbråck är 30-50 år, vilket är mycket yngre än många tror. Vid 60-65 brukar de bli bättre, men då har de haft värk länge. Med vårt läkemedel kan de bli bättre inom några månader i stället för 10-20 år, säger Stayble Therapeutics vd Andreas Gerward.

De enda behandlingar som finns idag är smärtstillande läkemedel och sjukgymnastik där det gäller att vänta ut självläkning eller operation, framhåller han.

Läs mer om Stayble Theurapeutics

Prisvärd, snabb och enkel behandling

−Vi har potential att erbjuda ett prisvärt, snabbt, enkelt och säkert alternativ för de miljontals människor med kronisk rygg- och bensmärta som inte svarar på smärtstillande medel och sjukgymnastik och som inte är berättigade till, inte har råd med eller inte vill bli opererade.

Stayble Therapeutics utvecklar ett injektionsläkemedel, STA363, baserat på mjölksyra. Målet är att en injektion ska ge varaktig smärtlindring och ökad fysisk funktion.

−Vi vill erbjuda behandling så snabbt som möjligt med vårt läkemedel innan opioidbaserade läkemedel eller kirurgi, men säger att man alltid bör prova smärtlindring och sjukgymnastik först, säger Andreas Gerward.

Ökad livskvalitet med en singelinjektion

Behandlingen, som bygger på en enda injektion mot grundorsaken till problemet, väntas vara effektiv hela livet och kräva minimal rehabilitering, understryker han.

−Den förväntas minska sjukskrivningarna och användandet av smärtstillande med väsentligt bättre livskvalitet till följd. Patienterna kan jobba heltid, ta hand om sina barn, medmera.

STA363 utvärderas just nu i en fas 2b-studie på patienter med kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Top-line resultat väntas fjärde kvartalet. I slutet på februari meddelade bolaget att det även planerar en klinisk fas 1b-studie på patienter med diskbråck. Läkemedelskandidaten väntas fungera för båda indikationerna men med helt olika verkningsmekanismer.

Företrädesemission och partnerskap

I slutet på februari beslutade bolaget om en företrädesemission på cirka 35,2 miljoner kronor före emissionskostnader för att tillföra rörelsekapital, slutföra fas 2b-studien, genomföra en fas 1b-studie mot den nya indikationen kroniskt diskbråck samt förbereda för partnerskap.

−Vår teknik är unik. Genom att bredda användandet kan vi hjälpa fler människor med kronisk smärta, öka marknadspotentialen, sprida risken i bolaget och öka värdet för våra aktieägare.

Här kan du läsa mer om emissionen.

Om Stayble Therapeutics Det kliniska läkemedelsbolaget Stayble Therapeutics utvecklar injektionsbehandling STA363 mot smärta orsakad av degenerativ disksjukdom och kroniskt diskbråck. Behandlingen angriper den underliggande orsaken till smärtan, ger en permanent lindring och tar sikte på patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande läkemedel.

OM EMISSIONEN Företrädesemission: 24 mars - 12 april Teckningskurs: 1,78 kronor per aktie Teckningsrätter: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 21 mars 2023 erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av tio (10) nyemitterade aktier. Säkerställande: Företrädesemissionen omfattas till cirka 11,7 procent av teckningsförbindelser och cirka 38,3 procent av så kallad bottengaranti samt cirka 30 procent av så kallad toppgaranti. Företrädesemissionen är således säkerställd upp till 80 procent.

Investerarpresentationer och intervjuer

BioStock Investor Pitch, 28 februari 2023. Hör Stayble Therapeutics VD Andreas Gerward berätta mer om Bolagets nya satsning på:https://www.biostock.se/2023/02/biostock-investor-pitch-stayble-therapeutics-breddar-verksamheten/

Life Science-dagen, 8 mars 2023. Stayble Therapeutics VD Andreas Gerward presenterar bolaget och berättar mer om det nystartade projektet med STA363, som är riktat mot indikationen diskbråck. För att komma till presentationen följ länken: https://www.youtube.com/watch?v=QWje0I2SujY

Fill or Kill podcast, 28 mars 2023. Stayble Therapeutics VD Andreas Gerward medverka i en intervju i podcasten Fill or Kill. Avsnittet publiceras via vedertagna svenska podcast-applikationer och webbtjänster, exempelvis Spotify.

Investerarmötet med Financial Stockholm, 29 mars 2023 kl.17:25-21:00. Träffa VD Andreas Gerward och hör han berätta mer om Stayble Therapeutics. För att registrera sig, använd följande länk: https://www.eventbrite.se/e/investera-som-proffsen-med-aktieanalytikern-anders-haglund-biljetter-580921039467

Analysguiden VD intervju, 3 april 2023. Lyssna in till Stayble Therapeutics VD Andreas Gerward som intervjuas på analysguiden.

Risktext ”Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Stayble kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggjordes den 17 mars 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på www.staybletherapeutics.com.”