Uppåt efter rapporttung morgon

Vid 9.30-tiden hade det svenska storbolagsindexet OMXS30 stigit 0,3 procent till 2.196. Aktier för något under 3 miljarder kronor hade då bytt ägare på Stockholmsbörsen. Ute på de ledande Europabörserna var utvecklingen oregelbunden med i stort sett oförändrade indexförändringar i Frankfurt och London medan Parisbörsens huvudindex var ned 0,2 procent.

H&M:s fjärde kvartal, som avslutades i november 2022, kom in rejält under förväntningarna. Rörelseresultatet hamnade 77 procent under Infronts konsensus vid 0,8 miljarder kronor. Aktien svarade med en nedgång på 7 procent.

Det lägre resultatet berodde enligt H&M på ”negativa faktorer” om sammanlagt -5 miljarder kronor, bland annat högre råvarukostnader och en förstärkt dollarkurs. I de 5 miljarderna ingick också tidigare aviserade omstruktureringar om 0,8 miljarder kronor.

SSAB:s B-aktie gick åt motsatt med en uppgång på cirka 6,5 procent efter sin kvartalsrapport. Det justerade ebitda-resultatet låg mer eller mindre i linje med förväntningarna medan den föreslagna utdelningen var en bit över väntevärdet. Stålbolaget guidar för något lägre realiserade priser för samtliga divisioner under det första kvartalet, jämfört med det fjärde, medan leveranserna för samtliga affärsområden väntas bli högre.

SCA visade ett ebitda-resultat på strax under 2 miljarder kronor, ett utfall som låg 8 procent under konsensus från Infront. Aktien backade knappt 1 procent.

Trelleborg levererade ett något högre justerat rörelseresultat än väntat i det senaste kvartalet. Industrikoncernen bedömer att efterfrågan i det första kvartalet 2023 blir lägre än under det fjärde kvartalet 2022, justerat för säsongsmässiga variationer. Aktien var upp drygt 2 procent

Billerud ställdes ned 4 procent. Förpackningskoncernen nådde inte upp till analytikernas förväntningar för det fjärde kvartalet. Det justerade rörelseresultatet var 1.405 miljoner kronor och den justerade rörelsemarginalen var 12 procent.

Bolaget spår också mer utmanande marknadsförutsättningar för de flesta produktkategorier, med lägre efterfrågan under det första kvartalet. Vidare lanseras ett nytt treårigt effektivitetsprogram.

BHG, e-handlare inom bygg- och heminredningsprodukter, föll 11 procent efter att ha redovisat ett resultat som inte nådde upp till marknadens förväntningar. Det justerade rörelseresultatet låg ungefär 30 procent under Infronts konsensus.

Husqvarna var i stället en kursvinnare i inledningen med en uppgång på 13 procent efter besked om att Bosch köper cirka 12 procent av aktierna i bolaget.

Garo lämnade en vinstvarning till marknaden. Affärsområdet Garo E-mobility blir svagare än förväntat för det fjärde kvartalet 2022. Aktien föll något under 9 procent.

Cloettas rapport innehöll mestadels mindre avvikelser jämfört med Infronts konsensus. Både omsättning och justerat rörelseresultat kom i stort sett in enligt förväntningarna. Den organiska tillväxten i kvartalet på 9,5 procent låg dock under det väntade värdet på 10,6 procent. Cloetta har aviserat ytterligare prisjusteringar som succesivt kommer att träda i kraft under det första kvartalet. Aktien tappade 5 procent.

Dometics justerade ebita-resultat på 430 miljoner kronor var 26 procent under konsensus från Infront. Aktien straffades med en nedgång på drygt 8 procent.

Prishöjningar lyfte omsättningstillväxten i det fjärde kvartalet för Nordic Paper. Bolaget ser dock tecken på en svagare efterfrågan efter det senaste årets superkonjunktur. Aktien gick starkt framåt, upp 14 procent.

Probi påverkades negativt av försenade leveranser i USA på grund av en snöstorm. Värdet på dessa leveranser som påverkade omsättningen låg på 18 miljoner kronor. Probiotikabolaget bedömer att det även under 2023 kommer fortsätta att finnas en viss försiktighet i marknaden. Aktien sågs ned 5 procent.

Utanför rapportsäsongen meddelade Stora Enso att bolaget har ingått ett avtal om att sälja sin pappersanläggning i Hylte med samtliga dess tillgångar, till Sweden Timber. Samtidigt har bolaget beslutat att avbryta försäljningsprocessen av pappersanläggningen i Anjala. Aktien sjönk 3 procent.

Initiala borresultat från Lundin Gold identifierade nya mineraliserade zoner till söder om de för närvarande definierade mineralresurserna vid fyndigheten Fruta del Norte i Ecuador. Aktien avancerade över 2 procent.

Handelsbanken drar ned sin långsiktiga rekommendation för Troax till underperform från market perform. Aktien backade nästan 2 procent.

Pareto sänker sin riktkurs för medicinteknikbolaget C-Rad, en underleverantör inom strålterapisektorn, till 57 kronor från tidigare 60 kronor med en upprepad köprekommendation. Aktien sattes ned 2 procent.

Readlys oberoende budkommitté rekommenderar även det höjda budet på bolaget från Bonnier News om 14:40 kronor per aktie. Tidigare hade kommittén rekommenderat ursprungsbudet på 12 kronor per aktie. Aktien handlades till en nivå 20 öre under den höjda budkursen.

Senare under fredagen väntas rapporter från Autoliv vid klockan 12.00, och Hexpol vid cirka klockan 13.00.