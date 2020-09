Tekniske gurun: Klassisk set up för en historisk topp

Placera Börsen befinner sig i ett intressant läge, anser Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking. I sin senaste podd, Investera & Agera konstaterar han att vi just nu har ”en klassisk set up för en historisk topp”. Bland sektorerna lyfter han fram byggbolagen, som han tror kan rusa på samma sätt som fastighetsbolagen gjorde under augusti.