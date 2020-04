Teknik och läkemedel lockade i aprilrekylen

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, beskriver aprils börsrekyl som en följd av stora stimulanspaket från världens centralbanker i kombination med signaler om att ekonomier så smått börjar öppna upp.

– En hel del techbolag har stått pall i raset och dessutom gasat med i rekylen, och det reflekteras i spararnas fondval, säger hon.

– I turbulensen har en tydlig strategi varit att satsa på techbolag, och den tendensen ser vi också i fondvalen. Teknikfonder, som såldes av brett i början av turbulensen som en följd av att också techjättarna drogs med i börsfallet, har varit populära köp i april. Bolag som Microsoft och Netflix hämtade ju snabbt igen fallet och har sedan stigit som raketer i rekylen, säger Frida Bratt.

Stora fondköp i april

Kollegan Johanna Kull, sparekonom på Avanza, konstaterar att Stockholmsbörsen är upp 24 procent sedan botten den 16 mars.

– Spararna, som har en optimistiskt börssyn på ett års sikt enligt vår senaste Sifo-mätning, har också bytt fot och rekordförsäljningarna i mars har följts upp av stora fondköp i april, säger hon.

Teknikfonder är månadens klart mest köpta hos Avanza.

– Teknikbolagen har klarat årets börsoro mycket bra och teknikfonderna tillhör årets vinnarfonder. Det har uppmärksammats av spararna och var tredje fondkrona har i april gått till just teknikfonder. Fonderna ger spararna exponering mot snabbväxande tillväxtbolag och är ett bra komplement i svenskarnas ofta bank- och verkstadstunga portföljer, säger Johanna Kull.

Defensiva aktier

Läkemedelsfonder är ytterligare en nischad fondtyp som klättrat uppåt mot köptoppen hos Avanza under april.

– I läkemedelsfonder görs de största köpen någonsin och antalet sparare med minst en läkemedelsfond i portföljen är 16 procent fler än vid årsskiftet. Läkemedelsbolag är så kallade defensiva aktier och brukar vanligtvis klara sig bättre i tider av kris, något som denna gång stämmer i allra högsta grad. Inte bara skriker världen efter vaccin, efterfrågan på medicinteknik och utrustning är också på nivåer långt över det normala, säger Johanna Kull.

Vad har då spararna gjort sig av med under månaden?

– Spararna fortsätter att sälja företagsobligationsfonder på bred front. Försäljningarna är dock en femtedel så stora som under massflykten i mars, säger Johanna Kull.

Även hos Nordnet gjorde sig spararna av med företagsobligationsfonderna. Redan i mars storsålde spararna företagsobligationsfonder. Spiltan Högräntefond fortsätter att vara den mest sålda fonden även i april. Men på säljlistan återfinns också hedgefonder.

– Hedgefonder är dyra och har nog främst setts som en parkering i oron. När börshumöret ljusnade rejält i april fick hedgefonderna därför stryka på foten, säger Frida Bratt.

Men det finns en hel del sparare som inte låtit sig påverka av börsraset, utan fortsätter att köpa brett.

– Framför allt ser vi att det är månadssparare som suttit still i båten under raset och lugnt fortsatt att fylla på i sina globala indexfonder. Det kräver is i magen när det blinkar blodrött, men är en klok strategi i ett långsiktigt sparande, säger Frida Bratt.

Tabellerna nedan visar de under månaden mest köpta och sålda fondtyperna hos Avanza, respektive mest köpta och sålda fonder hos Nordnet:

Mest köpta, Avanza Mest sålda, Avanza Teknikfonder Företagsobligationsfonder Sverigefonder Hedgefonder Globalfonder Korträntefonder (USD) Läkemedelsfonder Korträntefonder (Euro) Blandfonder Turkietfonder Källa: Avanza 29/4 -20