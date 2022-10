Ta rygg på de institutionella investerarna – placera pengar i fastigheter

För dig som investerare har tillgången till fastighetsmarknaden tidigare varit begränsad till eget fastighetsägande eller till indirekt ägande via aktier och fonder. Nu finns det flera möjligheter att investera i fastigheter. Företaget Tessins roll är att, via en smidig digital plattform, koppla ihop investerare med fastighetsutvecklare och fastighetsägare som är i behov av finansiering.

– Eftersom vi tillgängliggör investeringar i fastighetsmarknaden även för mindre belopp, från 50 000 kronor och uppåt, vänder sig alla typer av investerare till oss. De vanligaste investerarna är privatpersoner, men även företag, som söker avkastning och alternativ till investeringar på framför allt börsen, berättar Heidi Wik, VD och koncernchef Tessin Nordic Holding AB.

Det har hittills främst varit svenska investerare som har vänt sig till Tessinkoncernen för att göra placeringar på fastighetsmarknaden. Men under den senaste tiden har företaget sett ett generellt stort intresse även från övriga Europa att investera i den svenska fastighetsmarknaden.

– I maj tecknade vi ett avtal med en Londonbaserad kapitalförvaltare som ska investera minst en miljard svenska kronor i lån som vi förmedlar på vår plattform. Det här är en ”game changer” för oss och har gjort att vi kan förmedla fler och större lån till bostadsutvecklare, säger berättar Heidi Wik. Hon fortsätter:

– Det är roligt att vi kan ta en så viktig roll som att tillgängliggöra den svenska fastighetsmarknaden för utländska institutionella investerare. Jag tror att detta är en trend som flera privata investerare som har koll på de institutionella investerarna kommer att följa efter.

För den som inte vill gå in och investera i ett specifikt projekt, eller som vill göra en mindre placering, finns det nu också möjlighet till detta genom Tessins partnerfond, Fastighetsräntefonden, som förvaltas via AlfaKraft.

– Fastighetsräntefonden, som finns tillgänglig via bland annat Avanza och Nordnet, är en av Sveriges bästa räntefonder med en avkastning om cirka 6 procent. Genom den får du som investerare en riskspridning och möjlighet att investera lägre belopp än om du går in direkt i specifika projekt via Tessins plattform, berättar Heidi Wik.

Läs mer om Tessin och om att investera i fastigheter här.

Detta är en annons från Tessin och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.