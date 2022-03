Syncro Group skördar frukterna av lyckade förvärv

Genom att förvärva framåtlutade bolag som befinner sig på tillväxtmarknader bygger Syncro Group ett ekosystem av aktörer vars innovativa affärsmodeller kan korsbefrukta varandra. Bolaget förvärvar i dag inom divisionerna Influcencer Marketing, Gig Economy och Online Recruitment.

– Vår strategi är att förvärva bolag med SaaS-plattformar som tillför Syncro Group den senaste teknologin. Vi kompletterar portföljen med företag inom dessa nischer som kanske inte har egna plattformar, men som kan skapa mervärden om de kopplas ihop med en, förklarar Magnus Winterman, vd och koncernchef på Syncro Group.

Ny vd fokuserar på nyförvärven

Han klev upp på den positionen i januari, och kom då närmast från rollen som Head of Investor Relations. Under sina första månader som vd och koncernchef har Magnus Winterman fokuserat på att säkerställa att de förvärv som gjordes under 2021 – Collabs och WeAreCube som verkar inom influencerbranschen och Happyr som nischat in sig på rekrytering – får rätt förutsättningar för att växa och generera merförsäljning för hela gruppen.

– Här känner jag att vi har lyckats väldigt bra. Då vi sitter tillsammans sker mycket av affärsutvecklingen redan vid kaffeautomaten, och sedan har vi såklart också möten där jag upplever att bolagen ger väldigt mycket av sig själva. Det skapas synergier och affärer som vi inte hade räknat med bara genom att bolagen finns på samma kontor, konstaterar Magnus Winterman.

Höga värderingar inom influencer marketing

Han lyfter att bolag som verkar inom samma segment som bolagen inom Syncro Group, exempelvis influencer marketing, i dag har höga värderingar på närmare 600 miljoner kronor. Samtidigt är Syncro Group jämförelsevis lågt värderat, till 200 miljoner.

– Här hävdar jag att kunskapen inte är tillräckligt stor för att värdera ett företag som Syncro Group, som samlar bolag inom tre olika divisioner. Gör man som investerare sin läxa och tittar på helheten och potentialen för våra bolag tror jag att man snabbt inser att det finns goda chanser till uppvärdering, säger Magnus Winterman.

Rekordåret 2021 präglades av kraftig organisk tillväxt och lyckade förvärv. Nu laddar Syncro Group för en stark uppföljare. Och det finns få som kan utmana, menar Magnus Winterman.

– Det som utmärker oss är att vi når och slår målen som vi sätter upp, och det har vi gjort från dag ett som börsnoterade. Det finns egentligen ingen annan aktör som gör det vi gör, och skulle det dyka upp en konkurrent har vi ett rejält försprång. Vi har redan kommit till det läget där synergieffekter mellan våra bolag uppstår, säger Magnus Winterman.

Om Syncro Group

Syncro Group har som mål att identifiera och förvärva SaaS-företag i ett tidigt skede. De är noterade på Spotlight Stock Market med tickernamnet SYNC B och har i dagsläget en marknadsvärdering på cirka 200 miljoner kronor.