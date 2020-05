Swedbank varnar för bakslag på börsen

”Börsen bjöd på en stark inledning på 2020 men sedan spridning av coronaviruset tagit fart runt om i världen föll börserna med en hastighet vi aldrig tidigare sett. Återhämtningen blev dock tvärt och de amerikanska börserna uppvisade den starkaste månaden sedan 1987”, noterar Swedbank.

Börsåterhämtningen har kommit trots att många av världens stora ekonomier står mer eller mindre helt stilla, arbetslösheten har ökat i rekordtakt och att ökade antal konkurser visar en hög takt.

”Förklaringarna ligger i såväl det kraftiga börsfallet som föregick i mars liksom finans och penningpolitiska stimulanser. På så vis kom utvecklingen av coronavirusets smittspridning att hamna något i baksätet tillsammans med den realekonomiska utvecklingen”, skriver Swedbank som dock konstaterar att samma optimism emellertid inte syns i kreditmarknaden där marknaden prissätter en hög förväntan på kommande konkurser.

”Konjunktur och börs är olika saker, vilket är något som marknaden visat under de senaste veckorna med all tydlighet. Vi ser dock en risk att realekonomin kan komma att göra sig påmind för börserna de kommande veckorna mot bakgrund av den snabba delvisa återhämtning vi sett under senare tid. Det får oss att bli försiktigare till aktier i närtid”, säger Mattias Isakson som är aktiestrateg på Swedbank Strategi & Allokering.

Regionmässigt lyfter Swedbank upp USA till övervikt på bekostnad av Europa. Samtidigt tas Krediter upp till övervikt, liksom de båda underkategorierna High Yield och Investment Grade.