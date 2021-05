Swedbank: Successivt stigande bundna boräntor

De svenska räntorna på statsobligationer har inte rört sig mycket under våren, även om det finns och har funnits ganska tydliga tecken på ett ”starkt uppsving av konjunkturen globalt och stigande inflationsutsikter”, skriver de båda analytikerna Andreas Wallström, prognoschef och Carl Nilsson, juniorekonom i Räntebladet.

Förväntningarna finns redan på en ekonomisk återhämtning, vilket har gjort det förmånligt att köpa obligationer på längre löptider. Det är en av faktorerna bakom den låga ränteuppgången. Dessutom fortsätter centralbankerna, inte minst Fed och ECB, att massköpa obligationer.

”Vi räknar alltjämt med att långräntorna stiger något under andra halvåret 2021 och under 2022 då den ekonomiska återhämtningen, med lite högre pristryck, väl realiseras. Utvecklingen i USA blir tongivande för räntemarknaden också i Europa. Riksbanken väntas lämna reporäntan oförändrad under hela prognoshorisonten, vilket innebär att svenska räntor med kortare löptider är parkerade på dagens nivåer”, skriver Wallström och Nilsson.

Bolåneräntorna förväntas följa ränteutvecklingen i stort, vilket innebär att rörliga bolåneräntor ligger kvar på nuvarande nivåer, medan de bundna räntorna stiger gradvis, är de båda analytikernas slutsats.