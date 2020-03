Swedbank: Sektorn som ser ljuset i tunneln

Kina står för omkring hälften av världens konsumtion av industrimetaller, för koppar handlar det om närmare 60 procent.

– När provinser som är hjärtat i Kinas industriområden och står för två tredjedelar av landets BNP stänger ned får det naturligtvis åtminstone kortsiktigt negativ effekt på den förväntade efterfrågan på metaller, och därmed också på priset, säger Swedbanks och Sparbankernas aktieanalytiker Ola Södermark i en intervju för Aktiellt, Swedbank och Sparbankernas placeringssajt.

Före coronautbrottet såg det mycket ljust ut för gruvbolagen, då kopparpriset steg i slutet av förra året. Vid inledningen till 2020 kostade kopparn 6 300 dollar per ton. Sedan dess har hissen gått nedåt, priset just nu är drygt 5 600 dollar per ton.

Men nu ser situationen i Kina ut att stabiliseras, menar Ola Södermark, även om det finns en del ”flaskhalsar för kopparsmältverken”. Kina kommer sannolikt att använda landets finansiella muskler för att få fart på ekonomin igen, och det ”ligger nära till hands att det sker i form av nya metallslukande infrastruktursatsningar”.

– De långsiktiga drivkrafterna bakom efterfrågan på industrimetaller, och då i synnerhet koppar, har inte heller förändrats. Elektrifiering, förnybar energi och elbilar gör att efterfrågan kommer att öka markant, vilket väntas leda till ett underskott på koppar, även om tidpunkten nu skjuts framåt, säger Ola Södermark.

Fortsatt uppåt för guld

Medan basmetallernas prisuppgång brutits har guldpriset fortsatt sin uppåtgående trend och rusat till över 1600 dollar per uns. Samtidigt har priset på palladium dubblats på bara ett år, eftersom det har funnits en del produktionsproblem i Sydafrika, samt för att metallen används i katalysatorer för bensinmotorer, som ökar på bekostnad av dieselmotorer.

Den kraftiga guldprisuppgången har lämnat tydligt avtryck i Lundin Golds aktiekurs, och även efter den senaste veckans nedgångar värderas bolaget till närmare 20 miljarder kr.

Både att Lundin Gold växer genom förvärv och att någon lägger ett bud på bolaget bedöms vara sannolikt. Största ägaren Newcrest Mining, med 32 procent av aktierna, har andra gruvor i Ecuador och skulle säkert kunna få ut synergier vid ett förvärv.

Swedbanks syn på Lundin Gold

Bolaget gynnas av det höga guldpriset och risken har minskat väsentligt. Bolaget är både en förvärvs- och uppköpskandidat. Rekommendationen sätts till Behåll, med riktkursen 90 kr.

Lågvärderad favorit

Lundin Mining är en ”lågvärderad favorit med betydande potential”, enligt Swedbank. Balansräkningen är stark och bolaget är nästan skuldfritt trots det stora förvärvet av koppar- och guldgruvan Chapada sommaren 2019.

Produktionen av koppar, zink och nickel väntas dessutom öka med 20 procent under 2020.

– Vi tror att investerare kommer att gilla Lundin Minings starka produktionsprofil och balansräkning. Så fort oron lagt sig på marknaden bör Lundin Mining kunna bli en vinnare bland börsens gruvaktier.

Swedbanks syn på Lundin Mining

Bolaget har en betydande omvärderingspotential och är en fokuserad kopparproducent. Efter förvärvet av koppar- och guldgruvan Chapada utgörs över 10 procent av produktionsvärdet av guld. Balansräkningen är stark och vinstprofilen attraktiv. Värderingen ligger väl under historiskt snitt. Rekommendationen sätts till Köp med riktkursen 68 kr.

Lundin Mining är en Sektorfavorit och med i Swedbank och Sparbankernas Fokusportfölj.

Lucara Diamond har haft stora motgångar vilket också syns på en katastrofalt dålig kursutveckling. Nya fynd av exceptionellt stora diamanter är dock en ljuspunkt för bolaget. En annan positiv faktor är det starka resultatet för det fjärde kvartalet.

– Om resultatet presenterats på en normal marknad så hade kursen stärkts på rapporten, men osäkerhet om finansieringen av den planerade underjordsutbyggnaden av Karowegruvan ligger som en våt filt över aktien, säger Ola Södermark.

Swedbanks syn på Lucara Diamonds

Fjärde kvartalet var bra och nya fynd av exceptionella diamanter är positivt. Finansieringen av underjordsutbyggnaden av Karowegruvan lägger en våt filt över aktien. Rekommendationen sätts till Behåll med riktkursen 7 kr.

Utdelningsbesvikelse

Börsens största gruvbolag Boliden har en stark balansräkning, men gjorde marknaden besviken när en förväntad extrautdelning uteblev.

– Boliden är i grunden ett bra bolag med en diversifierad tillgångsbas, stark balansräkning och integrerad affärsmodell som visat sig stabiliserande genom åren, menar Ola Södermark.

Synen på Boliden

Ädelmetaller står för 25-30 procent av produktionsvärdet och bolaget gynnas på marginalen av att kopparsmältlönerna går upp. En starkare krona är största risken. Aktien är ett lågriskalternativ i sektorn eftersom valutan och ädelmetallerna ger en naturlig säkring. Rekommendationen sätts till Behåll med riktkursen 250 kr.