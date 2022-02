Swedbank Robur tar hem flera prestigefyllda priser

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in. En fond med riskklass 6–7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Swedbank Robur och förvaltaren Kristofer Barrett tog även i år hem kategorierna Årets branschfond, Årets fond och Årets Globalfond. Den sistnämnda fonden har gått starkt, på fem år har den efter avgifter nått hela 107 procent över sitt jämförelseindex (MSCI All Country World Net index) och har mer än tredubblat avkastningen till spararna i absoluta tal (5 år, per 2021-12-31). Även Swedbank Robur Technology når högt med 52 procent över sitt jämförelseindex (MSCI World IT Sector Capped Index) och med en avkastning i absoluta tal som närmast fyrdubblats (5 år).

– Det är otroligt glädjande att ta hem de här kategorierna och jag uppskattar verkligen det förtroendet jag får att förvalta andelsägares och sparares kapital. Om man tar globalfonder som ett exempel är det en bred kategori, och att vinna två år i rad är ett starkt kvitto på att vi på ett konkret sätt skapar bra avkastning till våra sparare. De senast två åren har varit positiva år för aktier, där stock-picking har varit avgörande för att lyckas. Jag är stolt över att ha behållit en rationell modell med ett långsiktigt perspektiv trots skiftande marknader och volalitet, säger Kristofer Barrett, förvaltare Swedbank Robur Technology och Swedbank Robur Globalfond.

Om Swedbank Robur Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna. Swedbank Robur är den tredje största ägaren på Stockholmsbörsen. Det förvaltade kapitalet uppgår till ca 2018 miljarder SEK (31 dec 2021). Swedbank Roburs målsättning är att var den främsta aktören när det kommer till både avkastning och hållbarhet.

Swedbank Robur Globalfond och Swedbank Robur Technology har båda haft en god utveckling sett utifrån både ett, tre och fem års sikt.

– Både när det gäller Globalfonden och Technology har vi en långsiktig tidshorisont. Här ser vi tydligt att ränta på ränta-effekten ger stort utslag för de som har varit med länge. Extra kul är det att fonden inte har tagit stora risker för att nå en så hög avkastning. Fonden är stor, vilket är extra glädjande då många andelsägare har fått ta del av avkastningen vilket jag är glad för, säger Kristofer Barrett.

Vinnarmotivering Årets Globalfond (Swedbank Robur Globalfond):

”Priset för Årets Globalfond går i år till en fond som verkligen tagit vara på några av årets största trender. Fonden har bland annat investerat i branscherna halvledare, mjukvara, sjukförsäkringar samt diagnostik och forskning. Det är inte förvånande att denna fond tar hem priset för andra året i rad med tanke på vilken efterfrågan det funnits på många av de bolag som är verksamma inom dessa branscher”.

Vinnarmotivering Årets branschfond (Swedbank RoburTechnology):

”Priset för Årets Branschfond går i år, likt förra året, till en fond som haft fokus inom området teknik och IT – denna gång med USA som dominerande marknad och med fokus på större bolag, framför allt inom branscherna halvledare, hårdvara och mjukvara som cirka 80 procent av fondförmögenheten är förvaltat mot. Förvaltningsteamet visar prov på gedigen kunskap och erfarenhet inom områdena och har tillsammans skapat mycket goda förutsättningar till god avkastning för fondens andelsägare”.

Vinnarmotivering Årets fond (Swedbank Robur Technology):

”Priset för Årets Fond går sedvanligt till den fond som har presterat bäst bland alla vinnare i de olika fondkategorierna under året. Detta fondbolag kammar nu hem priset för andra året i rad – denna gång med en teknikfond som har USA som främsta marknad och som investerar i större bolag. Ett bevis på såväl en fond som ett förvaltningsteam i världsklass”.

Av: Swedbank Robur

Detta är en annons från Swedbank Robur och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.