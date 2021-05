Swedbank: Här har du fått bäst betalt för att bo

Enligt rapporten har priserna på bostadsrätter i snitt stigit 93 procent de senaste tio åren. Det motsvarar en uppgång på 7 procent per år. I landets 40 största kommuner har medianpriserna under samma period stigit med 140 procent vilket motsvarar 9 procent i snitt per år, skriver Swedbank i rapporten.

Småhuspriserna har också stigit kraftigt, men inte lika mycket. Sedan 2011 har medianpriserna för småhus i hela landet stigit med 86 procent vilket motsvarar 6 procent i snitt per år.

– Vi har haft en historiskt hög prisuppgång på bostäder, inte minst på bostadsrätter. Men som konsument ska man inte ta denna uppgång för given. Passa på att amortera nu när räntan är låg. Det är ett utmärkt sätt att minska sin belåning och därmed sin privatekonomiska risk, säger Swedbanks privatekonom Arturo Arques i ett pressmeddelande.

I rapporten konstateras att den som köpt en bostadsrätt 2011 i dag ofta kan sälja den med en vinst som efter skatt överstiger boendekostnaden.

Mest betalt för att bo har bostadsrättshavare i Stockholms kommun fått där reavinsten efter skatt överstigit boendekostnaden med 7 500 kronor per månad.

Tvåa på listan är Varberg med 5 400 kronor per månad medan beloppet i kommuner som Göteborg, Linköping, Umeå och Skellefteå överstiger 3000 kronor.

När det gäller småhus så toppar Stockholm även den listan med en reavinst efter skatt på 11 200 kronor per månad. Tvåa är Göteborg med 7 600 kronor per månad. Men även i kommuner som Linköping, Uppsala och Gotland har man fått betalt för att bo med över 7 000 kronor per månad, skriver Swedbank.

Men i kommuner som Västervik, Karlskrona, Sandviken, Örnsköldsvik och Piteå kostar det faktiskt att bo, Där landar boendekostnaden med hänsyn till reavinstskatt på 4 700 kronor per månad för den som köpte ett småhus för tio år sedan.

– På senare tid har vi sett en kraftig prisuppgång på småhus. Pandemin, med fler som jobbar hemifrån, har gjort att allt fler vill bo större, ha en trädgård och närheten till natur. Under lång tid har vi sett att priserna för bostadsrätter ökat betydligt mer än för småhus. Jag skulle inte bli förvånad om blir tvärt om de kommande åren, säger Arturo Arques.

Swedbank menar att den främsta orsaken till att bostadsmarknaden varit så stark är den mycket expansiva penning- och finanspolitiken i kombination med låg bostadsproduktion och stark befolkningstillväxt.

För att tydliggöra prisuppgångarna på bostadsmarknaden jämför Swedbank med prisutvecklingen på till exempel kläder, mat och bilar.

”Om ett par Levi´s 501 stigit lika mycket i pris som bostadsrätter i Sveriges 40 största kommuner hade jeansen idag kostat 2 158 (899) kronor, en Volvo V60/V70 703 000 (370 000) kronor och en Big Mac 98 (54) kronor. Priset inom parentes är verkligt pris”, skriver Swedbank.

– Behovet av politiska reformer för att lösa problemen på bostadsmarknaden kan inte nog understrykas. För att underlätta möjligheterna för hushållen att skaffa sig en bostad i framtiden måste utbudet öka, avslutar Swedbanks Arturo Arques.