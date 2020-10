Swedbank: För tidigt höja aktievikten

Sedan september månads uppdatering av Swedbanks investeringstrategi har risker banken såg för en månad sedan blivit ännu högre och därför är utgångsläget detsamma som då, menar Swedbanks aktiestrateg Mattias Isakson, som skrivit uppdateringen för oktober.

Aktiemarknaderna har också tappat under månaden, mest i USA, om än inte mycket.

”För tidigt vara alltför modig”

”Vi har många gånger flaggat för risken för en korrigering på de finansiella marknaderna och frågan blir då om det är den vi redan har sett. Vi är inte övertygade om det. Vi är just nu i en period då många saker som kan skapa svängningar är på agendan på samma gång. Det innebär att vi fortfarande anser att det är för tidigt att vara alltför modig”, skriver Mattias Isakson.

Av det skälet väljer banken att ligga kvar med neutral aktievikt, men är redo att ”gasa så fort vi kan se lite klarare” på osäkerheten på kort sikt.

Osäkerheten just nu består av en blandning av att smittspridningen ökar och vilka konsekvenser som följer av det. Därefter kommer under en kort period höstens rapportsäsong som drar igång nästa vecka, det amerikanska presidentvalet samt den allt mattare återhämtningstakten i ekonomin.

”Lyft blicken”

Sammantaget kommer dessa skeenden i närtid att styra vad som sker på de finansiella marknaderna, menar Mattias Isakson, och eftersom osäkerheten är ”massiv” är det just nu inte tid att ”gasa på med risk”.

Det går ändå att redan nu se att aktier som tillgångsslag lönar sig även fortsättningsvis, om man lyfter blicken något.

Swedbank tror att 2021 blir ett år med stor återhämtning i ekonomin och inte minst i vinsterna. Det sker samtidigt som stimulanser fortsätter att stödja marknaderna tillsammans med låga räntor som Swedbank tror är här för att stanna länge.

De låga räntorna gör att banken ligger kvar med en liten undervikt i räntor och samtidigt behåller övervikten i krediter. Inom krediter tas dock vikten ned i High Yield då risken kortsiktigt är stor. Av det skälet sätter banken hela övervikten för Investment Grade inom tillgångsslaget.

För tidigt att öka i aktier

De båda begreppen TINA, There Is No Alternative, och FOMO, Fear Of Missing Out är i allra högsta grad fortsatt relevanta, menar Swedbank. Det första syftar på att det finns få alternativ till aktier då räntorna är riktigt låga, medan det andra syftar på rädslan att inte hänga med vid en eventuell uppgång.

”Vi förbereder oss på att växla upp aktieexponeringen när vi kan se lite tydligare in i 2021 men i nuläget väljer vi att ligga kvar med en neutral vikt. Vi behåller övervikten i Europa och Tillväxtmarknader och finansierar detta genom fortsatt undervikt i Japan. Sverige och USA förblir neutrala”, skriver Mattias Isakson.