Swedbank: Bostadsrätten intressant investering – men var försiktig

”Trots god historisk värdeutveckling och god omsättning av bostadsrätter bör att hushållen och bostadsrättshavare vara försiktiga med att se sin bostad som en finansiell investering jämförbar med till exempel aktier eller fonder”, skriver Swedbank och Sparbankerna i ett pressmeddelande.

Aktier och fonder kan till skillnad mot bostäder omsättas fort till mycket låga eller inga transaktionskostnader och kostar mycket lite eller ingenting att äga, konstaterar banken.

”Halva risken”

”En bostadsrätt är dessutom en del av en bostadsrättsförenings ekonomi som kräver och ett visst mått av engagemang. En bostad är också någonting alla behöver – de allra flesta behöver sin bostadsrätt som hem. Av de skälen är det bra att vara försiktig med att se sin bostad som finansiell investering”, skriver Swedbank och Sparbankerna.

Enligt bankernas beräkningar har bostadsrätter sedan 2005 haft en värdeökning motsvarande två tredjedelar av börsens, men till knappt halva risken.

Stark prisuppgång på bostadsrätter under lång tid, den låga räntan och förväntningar om fortsatt låga räntor samt behovet av att komplettera aktiesparande med annat sparande har ökat intresset för bostäder som investering, konstaterar Swedbank och Sparbankerna.

Värdeökning i snitt 7,3 procent

”Det är inte så konstigt att vissa börjat se bostäder som en intressant investering. Ständigt stigande bostadspriser och en värdeökning som inte ligger långt efter börsen lockar”, säger Swedbank och Sparbankernas privatekonom Arturo Arques.

Priserna på bostadsrätter i Sverige har i genomsnitt ökat med 7,3 procent per år under perioden januari 2005 till juli 2020. I Göteborg steg de i snitt med 8,2 procent per år och i Stockholm och Malmö med 6,9 respektive 6,5 procent i snitt per år.

Belåningsgraden har dock betydelse för risken.

”Med facit i hand kan vi konstaterar att den som köpt en bostadsrätt med hög belåning under perioden 2005-2020 och haft bostaden länge sitter i en bra sits. Men den som köpt med hög belåning och efter en relativt kort tid behöver sälja under perioder med fallande bostadspriser vet att hävstången med belåning slår åt båda hållen”, säger Arturo Arques.