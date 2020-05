Swedbank boindex: Sämre köpkraft hos hushållen

Hushållen lägger i genomsnitt 26 procent av sin disponibla inkomst på boendet.

Swedbank noterar att även om bostadspriserna nu rör sig nedåt, gör de det från en markant ökning i början av året.

”Även bolåneräntorna steg något under samma period, vilket sammantaget gjorde det dyrare att köpa bostad under årets första kvartal. Hur utvecklingen kommer att se ut under resten av året är svårbedömt på grund av coronavirusets påverkan på de faktorer som styr köpkraften i bostadsmarknaden”, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom, i en kommentar.

Det finns stora variationer i köpkraften. Sammanboende småhusägare utan barn i Malmö behöver lägga 39 procent av sin disponibla inkomst på boendet, medan sammanboende med barn i småhus i kommuner med färre än 75.000 invånare lägger 24 procent av den disponibla inkomsten på boendet.

Tuffast är det för ensamstående bostadsrättsinnehavare med barn i Stockholm, som lägger över hälften, 55 procent, av den disponibla inkomsten på boendet.

Boindex är 100 när hushållen använder 30 procent av sin disponibelinkomst till boendekostnader och ju högre indexet är desto högre är köpkraften.