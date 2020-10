Swedbank: BNP-prognoserna börjar se väl höga ut

”Anledningen till att de flesta nu justerar upp sina prognoser för 2020 är för att återhämtningen i såväl Sverige som de flesta länder i Europa och i USA gått starkare än väntat. Det som framför allt är överraskat är industrisektorn, där för svensk del såväl export som produktion var tillbaka på förkrisnivåer redan i augusti”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Han varnar samtidigt för en alltför stor optimism då det finns tecken på att återhämtningen nu mattas av, med en inbromsning i tjänstesektorn.

”Det intressanta nu när vi står i början av det fjärde kvartalet är att det finns tecken på att momentum avtar, vilket är tydligt i tjänstesektorn. Både i Sverige och andra länder har återhämtningen där stannat av, vilket förmodligen i stor utsträckning handlar om ökad smittspridning och att restriktionerna vi har lever kvar. Även om prognoserna nu skrivs upp ska man vara försiktig att skriva upp dem för mycket. Jag tror att det fjärde kvartalet kan bli ganska svagt”, säger han.

Han pekar på att Swedbanks egna korttransaktionsdata ger bilden av en återhämtning som gått i stå, där konsumtionen planat ut stadigt några procent under 2019 års nivåer.

”Förbättringen har stannat av sedan några månader tillbaka och vi är fortfarande en bit under fjolårets nivåer. Vi har en inbromsning i tjänstesektorn och det finns en risk för att återhämtningen i industrin också kommer att tappa fart. Det handlar mycket om vad som sker med smittspridningen globalt”, säger han.

Prognoserna för den svenska BNP-utvecklingen 2020 har åkt bergochdalbana under året, med kraftiga nedrevideringar under den mest akuta coronakrisen under våren följt av en trend med uppreviderade prognoser under sommaren och hösten, enligt en sammanställning av konjunkturprognoser från regeringen, myndigheter, banker och organisationer som Nyhetsbyrån Direkt har gjort.

De senaste prognoserna för 2021 visar samtidigt en tydlig återhämtning med en BNP-tillväxt på runt 4 procent, men Andreas Wallström vill höja ett varningens finger även här.

”Många har haft bilden av att 2021 är det full fart igen, med en fortsatt expansiv ekonomisk politik samtidigt som smittan är borta och folk återgår till det normala. Men det är inte riktigt de signalerna vi får nu, utan nu verkar vi få leva ungefär som vi gör nu med fortsatta restriktioner en bra bit in i 2021. Blir det så kommer det att äventyra återhämtningen och många prognoser för 2021 kommer nog att behöva skrivas ned, inklusive vår egen”, säger han.

Bild: BNP-prognoser 2020

Bild: BNP-prognoser 2021