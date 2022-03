Svolders vd: IPO-boomen är över för den här gången

”Vi lever i en otroligt osäker värld och det kommer att påverka mycket. Jag tror att 2022 kommer att vara ett år präglat av att det är svårt att söka sig till börsen och jag tror att bolag som bespetsat sig på börsen får fokusera på annat och snarare sätta målet till 2023 eller 2024”, sade Ulf Hedlundh på torsdagen i Trading Direkt.

Inledningen på året har inte saknat orosmoln som skapat turbulens på börsgolven vilket förpassat ett antal prospektutkast till byrålådorna. När februari blev mars hade ett tiotal bolag noterats på någon av Stockholms handelsplatser. Det är fortfarande dubbelt så många som vid samma tidpunkt föregående år, men avsevärt färre än i november och december då 30 nya bolag tog klivet.

Under förra året radade indexen upp rekordnoteringar på löpande band och det gick att få ut höga värderingar på nya och gamla aktier i introduktionserbjudanden, men sedan årsskiftet har Stockholmsbörsens breda index sjunkit med 18 procent och First Norths motsvarighet dryga 25 procent. Det innebär att värderingen på tillväxtlistan som knep majoriteten av förra årets noteringar är tillbaka på nivåer från sommaren 2020.

Svolder var själva med och tog större poster i ett antal bolag under förra året. Samtidigt är Ulf Hedlundh lite kritiskt till den stora volym bolag som kom och liknar noteringsvågen, som han menar egentligen började 2015-2016, vid en hockeymatch där kvaliteten på bolagen i genomsnitt sjunker för varje period som går.

”Från 2019 tyckte vi nog att vi var i tredje perioden. Många var småskadade, inte riktigt mogna utan det var reserverna man plockat in och under 2021 var det en hejdlös mängd bolag som kom där alla inte var riktigt redo för den publika miljön. Det gäller främst på de mindre listorna som First North. Just nu upplever jag det som att matchen är slut och alla har gått ut i omklädningsrummet och väntar på bättre tider”, summerar Ulf Hedlundh.

Svolder har trots allt prickat in några bolag som inte tycks tillhöra reserven från fjolårets skörd och totalt är investmentbolagets IPO-portfölj upp 15 procent fram till februari räknat på teckningskurser. Det kan jämföras med alla IPO-bolag där det genomsnittliga bolaget är ned 20 procent från teckningskurs.

Nivika Fastigheter sticker ut som enda plump i protokollet. Arla Plast, som för övrigt tillverkar plast som bland annat används i just hockeyrinkar, handlas omkring teckningskursen, medan Profoto är upp 60 procent. Mildef som tillverkar IT-hårdvara för försvarsindustrin och som är Ulf Hedlundhs personliga favorit är upp 40 procent från sin teckningskurs.

Här har inte minst kriget i Ukraina drivit på kursen då investerare letat febrilt efter bolag i försvarssektorn att flytta pengarna till. Ulf Hedlundh konstaterar att börsen är väldigt binär och när sådana här saker händer så springer alla åt samma håll och då sticker kurserna snabbt. Men han tror inte att investerarna handlat upp försvarsaktierna för högt sett i det längre perspektivet.

”Jag tycker att Mildef är intressant. Sedan är det inte så mycket likviditet i aktien så det blir volatilt, men jag ser framför mig att vi behöver utveckla kommunikationen inom västvärldens försvarsindustri och de som finns och är etablerade har alla förutsättningar att lyckas”, säger han.

För Svolders del kommer året att handla mycket om att ”gräva där vi står” och Ulf Hedlundh ser möjligheter i de stora kursrörelserna att positionera om i portföljen. Han menar att det just nu handlar väldigt mycket om det osäkra läget och att det gör att han tagit ett steg tillbaka och blivit lite mer försiktig.

”Det kan uppstå situationer under 2022 som är intressanta för oss men genomgående tror jag tyvärr att en hel del bolag får det lite jobbigt. I grunden är aktiemarknaden en väldigt bra finansieringsform men det är centralt att bolagen från första början har deklarerat att man klarar sämre tider”.

Apropå sämre tider så har de senaste åren dominerats av större yttre faktorer – pandemi, efterföljande komponentbris och skenande råvarupriser och nu senast krig – saker som är svåra att förutspå och som får större effekt på bolagens väl och ve än de faktorer som bolagen själva råder över. Ulf Hedlundh tror att det kan få investerare att lägga större vikt vid bolagens förmåga att hantera kriser i sina kalkyler framöver.

”Det tror jag att man som investerare bör fundera på när man sätter sitt avkastningskrav och räknar på bolag – att det finns erfarenhet och historia. Det vi vet om framtiden är att vi vet att vi inte vet. Jag tror att det blir viktigare att titta på framöver”, säger Ulf Hedlundh.

Bild: De 20 bästa och sämsta noteringarna 2021/2022 från teckningskurs t.o.m. februari 2022.