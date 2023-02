Sveriges ekonomi sämst inom EU

BNP väntas sjunka 0,8 procent 2023 och öka 1,2 procent 2024. Det är den svagaste utvecklingen i EU i år. I prognosen i november väntades -0,6 i år och +0,6 procent nästa år.

Kommissionen noterar att hushållen väntas fortsätta att dra ned på sin konsumtion som svar på minskade reala disponibla inkomster, hög osäkerhet och ökad arbetslöshet. En dämpad konsumtionstillväxt väntas från tredje kvartalet och framåt då inflationschocken avtar, realinkomsterna börjar återhämta sig och bostadsmarknaden nått botten.

Bygginvesteringarna väntas sjunka betydligt 2023 på grund av högre byggkostnader, minskad efterfrågan och fallande reala inkomster. I början av 2023 väntas företagen dra ned på investeringarna mot bakgrund av högre räntor och osäkerheten. Orderböckerna är dock välfyllda och företagen har bra marginaler, vilket bör ge stöd åt investeringarna senare i år.

Betydande nominella löneökningar, en solid utveckling på arbetsmarknaden och en botten på bostadsmarknaden väntas ge stöd åt tillväxten in på 2024.

Elpriserna och andra energipriser väntas sjunka betydligt under 2023 i linje med nuvarande terminer. Det inhemska löne- och pristrycket väntas förbli återhållet under prognosperioden. Kärninflationen väntas däremot öka 2023 då högre kostnader fortsatt förs vidare till konsumenterna. Mer prismedvetna konsumenter och dämpad efterfrågan väntas ändå begränsa prisuppgångarna.

HIKP-inflationen väntas totalt uppgå till 6,3 procent i år och 1,8 procent nästa år, jämfört med 6,6 respektive 1,8 procent för 2023 och 2024 i novemberprognosen.

Eurozonen kan undvika recession

EU och euroområdet ser ut att knappt undvika en recession under sista kvartalet ifjol och första i år.

Lägre priser på naturgas och en fortsatt stark arbetsmarknad har förbättrat läget något.

Det skrev kommissionen i sin ekonomiska vinterprognos, som presenterades på måndagen.

Kommissionen reviderade upp sin prognos för tillväxten i euroområdet ifjol med 0,3 procentenheter och i år med 0,6 procentenheter jämfört med höstprognosen den 11 november.

Prognosen för nästa år är oförändrad.

Kommissionen spådde att BNP i euroområdet blev 3,5 procent 2022 (3,2 procent i novemberprognosen), 0,9 procent 2023 (0,3 procent) och 1,5 procent 2024 (1,5).

Kroatien, som blev medlem i euron vid årsskiftet, räknas nu med i alla siffror för euroområdet.

För hela EU är utvecklingen liknande: 3,5 procents tillväxt ifjol (3,3 procent), 0,8 procents tillväxt i år (0,3 procent i novemberprognosen) och 1,6 procent nästa år (1,6).

Under första halvåret ifjol återhämtade sig ekonomin kraftigt efter pandemin. Momentum saktade in under tredje kvartalet. Euroområdet och EU undvek knappt negativ tillväxt under fjärde kvartalet, med BNP-förändringar på 0,1 procent respektive 0,0 procent.

EU:s gaslager har legat på högre nivåer än normalt sedan hösten på grund av byte till andra leverantörer än Ryssland och en stor minskning av förbrukningen. Förtroendeindikatorerna har förbättrats.

Men motvinden är fortfarande stark. Hushåll och företag påverkas fortfarande av höga energikostnader och stigande kärninflation, som gröper ur hushållens köpkraft.

Eftersom inflationstrycket håller i sig väntas den penningpolitiska åtstramningen fortsätta. Detta tynger företag och investeringar.

Riskerna för prognosen är fortfarande höga. Kommissionen understryker att antagandet att Rysslands krig mot Ukraina inte trappas upp enbart är ett tekniskt antagande och inte en politisk prognos.

Riskerna för tillväxten är i stort balanserade. Inhemsk efterfrågan kan bli högre om de lägre grossistpriserna på gas överförs till konsumentpriser och konsumtionen är mer motståndskraftig. Men ökade geopolitiska spänningar kan driva upp gaspriset igen.

Omvärldens efterfråga kan bli högre på grund av att Kina öppnar upp efter nedstängningar för pandemin. Detta skulle dock öka inflationen.