Sverige- och investmentbolagsfonder lockade spararna i december

Den starka börsen under 2019 har gjort att spararna nettoköpt fonder under alla månader förutom turbulenta augusti. Under december var det bland annat Sverigefonder som lockade spararna enligt statistik från de två dominerande nätmäklarna.

– Sverigefonder var ute i sparkylan i stort sett hela första halvåret, men senaste månaderna har spararna hittat tillbaka till fonderna och i december går fyra av tio fondkronor till just Sverigefonder. Främst köper man Sverigefonder som investerar i små och medelstora bolag. De ger en bredare exponering mot fler branscher och det är även där vi hittar årets fondvinnare. En svensk småbolagsfond har i snitt stigit med 41 procent i år, jämfört med en traditionell Sverigefonds 34 procent, säger Avanzas sparekonom Johanna Kull.

Även investmentbolagsfonder lockade, konstaterar Nordnets sparekonom Frida Bratt. Spiltan Aktiefond Investmentbolag är den mest köpta fonden i december bland Nordnets kunder. Antalet sparare som äger fonden har ökat med över 20 procent bara i år.

– Investmentbolagen är populära, och det av många anledningar. De ger möjlighet att ta rygg på en erfaren investerare till låg förvaltningsavgift, och ibland till rabatt. Också Spiltan Globalfond Investmentbolag finns med i köptoppen, säger Frida Bratt.

På december månads säljlistor hittar vi bland annat korträntefonder noterade i euro och dollar.

– Att spekulera i kronförsvagning genom att köpa korträntefonder noterade i antingen dollar eller euro har varit en tydlig trend under året. Något som har varit en ren valutainvestering snarare än en ränteinvestering. Under hösten har vi dock sett hur kronan återhämtat sig något och även privatspararna verkar ha återfått tron på kronan, för de har nu sålt av dessa innehav, säger Avanzas Johanna Kull.

Även lite smalare aktiefonder har fått stryka på foten i december. Ett exempel från säljtoppen hos Nordnet är Skagen KonTiki, ett annat är East Capital Global Emerging Markets Sustainable.

– Breda indexfonder är en fortsatt mycket populär bas i portföljen, som inte byts ut i första taget. Här fortsätter man spara månad efter månad. Smalare aktivt förvaltade fonder, som har en högre avgift och ofta en högre risk, ses oftare över och byts ut. Det är bra att ha ett vakande öga på dem, säger Frida Bratt.

Mest köpta kategori via Avanza Mest sålda kategorin via Avanza Sverigefonder Hedgefonder Globalfonder Företagsobligationsfonder Blandfonder Korträntefonder (Euro) Fastighetsfonder Korträntefonder (USD) Teknikfonder Infrastrukturfonder