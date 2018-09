Succéfondens senaste köp

Robur Ny Teknik är en av de mest framgångsrika svenska fonderna under de senaste åren – bara under 2018 har fonden gått upp med 27 procent och under tre år med 139 procent. Fondförmögenheten har växt till cirka knappt 25 miljarder.

Fonden tar gärna nya positioner i mindre svenska högteknologibolag och den här veckan har två nya investeringar presenterats.

I tisdags stod det klart att Spotlightnoterade 24Seven Offices norska storägare, som tidigare har ägt 79 procent av bolaget, sålt drygt 11 miljoner aktier eller 20 procentenheter av sitt innehav. Kursen var 8,00 kr och 36 procent av aktierna gick till Robur Ny Teknik för 32 miljoner.

Bolaget är verksamt inom redovisning och verkar mycket genom redovisningsbyråer som använder deras system. 24Seven Office ligger också i framkant inom digitaliseringen av sektorn genom användningen av AI.

Anledningen till försäljningen sägs vara för att öka likviditeten i aktien och för att bredda ägarbasen.

– Vi söker gärna efter mjukvarubolag med goda tillväxtmöjligheter, säger Carl Armfelt.

Han pekar på att 24Seven Office visar upp en fin tillväxt och nu också är lönsamt. Den senaste kvartalsrapporten visar upp en tillväxt för omsättningen på 30 procent till 25 miljoner och antalet kunder ökade med 42 procent till 31 800.

Bolaget har också ökat lönsamheten kraftigt – om än från en låg nivå. Rörelseresultatet steg under perioden april-juni till 1,6 miljoner (0,3). Denna utveckling har dock inte gått placerarna förbi – sedan bottennivåerna i maj har aktien stigit över 50 procent.

Under onsdagen blev det också klart att Robur Ny Teknik tagit knappt hälften av Smart Eyes (First North) nyemission, vilket innebär 1 miljon aktier för 52 miljoner. Beskedet fick också aktien att stiga med över 12 procent fram till lunchtid på onsdagen.

– Bolaget är framför allt verksamt inom eyetracking inom bilindustrin och har varit framgångsrika genom att vinna så kallade design wins inom sektorn, säger Carl Armfelt.

Smarts Eyes intäkter andra kvartalet sjönk dock till 11 miljoner (12) och förlusten ökade till -16,8 miljoner (-9,3).

– Men orderboken är på cirka 800 miljoner och Smart Eye ligger långt fram med ett bra namn inom bilindustrin där denna typ av ny teknik blir alltmer efterfrågad, säger Carl Armfelt.

Liksom för 24Seven Office har aktiemarknaden redan upptäckt Smart Eye – kursökningen i år är hela 33 procent.