Striktare spelrestriktioner i Sverige 2020

Det här i sin tur påverkade en hel del verksamheter, och även spel och gambling drabbas. Det finns faktiskt ganska många tendenser som visar på att spelberoende blivit allt vanligare i samband med pandemin. Men vilka nackdelar leder det här till?

Striktare spelrestriktioner

I takt med att allt fler spelare lägger mer pengar och tid på spel finns det alltid en risk att de utvecklar ett beroende av spelet. Det har därför kommit förslag på en striktare hållning när det gäller casinospel. Man vill helt enkelt att de svenska myndigheterna ska få större möjligheter att kunna kontrollera spelsajterna och deras verksamhet. De här striktare reglerna skulle i så fall gälla från den 1 juni till och med årsskiftet, eller kanske längre beroende på hur situationen utvecklas. Det är helt enkelt ett sätt att skydda de svenska spelarna, så att de inte hamnar i situationer som de inte klarar av.

Vad går restriktionerna ut på?

De striktare restriktionerna går bland annat ut på att det ska sättas fler gränser för spelandet. Enligt förslaget ska spelaren inte kunna sätta in eller göra förluster på mer än 5000 kronor per vecka. När det beloppet är använt ska spelarens konto spärras tills veckan efter. Det ska också finnas bestämda spelgränser som är obligatoriska för alla spelare. Beloppet ska inte gå att ändra och man får inte bestämma ett högre maxbelopp att spela för. Däremot ska spelaren fortfarande kunna ställa in ett lägre belopp.

Vilka casinon påverkas?

När det blir aktuellt med striktare spelrestriktioner kommer alla casinon att påverkas av dem. Även NetEnt Casino Sverige kommer att få de striktare gränserna. Så är också fallet med olika platsbundna casinon i landet. Det är helt enkelt alla casinon som har en svensk spellicens som faller under de nya restriktionerna.

Nya regler för bonusar

De nya, striktare, restriktionerna gäller också för bonusar. I dagsläget finns det en regel som säger att casinona bara får ge varje spelare en bonus men inget säger hur hög den får vara. Med de striktare restriktionerna vill man att bonusen inte ska få vara högre än 100 kronor. Det här är helt enkelt en sak som ska göra att spelarna inte registrerar sig på flera casinon för att få mer pengar att spela för.

Mer kontroll på casinona

Man vill också att myndigheterna ska få mer kontroll över de casinon som redan finns på marknaden. Det ska till exempel ställas hårdare krav på att spelsajterna verkligen arbetar för att spelarna inte ska utveckla ett beroende.

Risker med mer spelrestriktioner

Det här förslaget möter dock också en del kritik. En av de största riskerna är att spelare kan ta risken att spela på olicensierade casinon bara för att kunna spela. De är självklart ute efter att få bonusar som den striktare regleringen inte kommer att tillåta. Dessutom kan licensierade casinon riskera att förlora en hel del spelare när striktare restriktioner införs.

Av: netentcasino.com

Detta är en annons från Netent Casino och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.