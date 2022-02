Strategen: Stigande räntor brukar inte vara ett problem för börsen

Den skakiga inledningen på börsåret kommer efter den amerikanska centralbankens omsvängning sent under 2021. Börshumöret världen över försämrades snabbt när det stod klart att Fed avser att öka hastigheten i avvecklingen av tillgångsköpen, samt att räntehöjningarna under 2022 sannolikt blir så många som tre. Just nu ser det ut som om Fed minskar sin balansräkning redan i sommar, och det har definitivt fått börshumöret att surna.

Men att räntorna börjar höjas brukar inte vara något ”större problem för aktiemarknaden”.

”En omställning av penningpolitiken, likt den Fed genomför nu, är snarare ett styrketecken och att centralbanken ser tillräckligt stark ekonomisk tillväxtpotential framöver. Det är snarare i ett senare skede i räntehöjningscykeln, när räntor med kortare löptider kommit upp i samma räntenivå som räntor med längre löptider, som sannolikheten för recession och större nedgångar på aktiemarknaden ökar markant,” skriver Mats Gunnå.

Den just nu ökande geopolitiska risken skapar också oro, men inte heller den får så stor betydelse för de globala marknaderna, enligt Mats Gunnå. De tydligaste effekterna har synts på oljepriset och på de ryska marknaderna, men ur ett bredare aktiemarknadsperspektiv är konflikten av mindre betydelse, åtminstone i ett lite längre perspektiv. Söderberg & Partners bedömer att inte heller denna globala konflikt leder till några större marknadskonsekvenser.