Storförlust för SBB

Samhällsfastighetsbolaget SBB:s hyresintäkter uppgick till 1 878 miljoner kronor i det andra kvartalet 2022. Analytikerna i Infronts sammanställning analytikernas estimat hade väntat 1 839 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 1 290 miljoner kronor mot väntade 1 292 miljoner kronor och förvaltningsresultatet uppgick till -147 miljoner jämfört med förhandstipset på 1.189 miljoner kronor.

Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerade till -836 miljoner kronor (5 071), medan orealiserade värdeförändringar på derivat redovisades till -1 444miljoner kronor (1.058).

Efter skatt blev resultatet -2 721 miljoner kronor (6 558), vilket motsvarade -1:99 kronor per stamaktie (4:05).

SBB:s innehav i noterade tillgångar har minskat i värde och det faktum att marknaden oroar sig för högre bygg- och finansieringskostnader vilket i sin tur påverkar bolagets byggrätts- och projektverksamhet. Därför måste bolaget göra det som krävs för att stärka balansräkningen, skriver vd Ilija Batljan i rapporten för det andra kvartalet.

”Vi har varit tydliga med att vi ska genomföra försäljningar för minst netto 10 miljarder under april-december 2022. Vi kommer att fortsätta sälja tillgångar tills vi fått en BBB rating”, skriver han.

Under kvartalet har SBB sålt fastigheter till ett fastighetsvärde om 9,5 miljarder kronor, vilket kan jämföras med ett bokfört värde om 9,3 miljarder kronor.

Nettobelopp efter avdrag för latent skatt blev 9,2 miljarder kronor.

”Våra fastighetsvärden påverkas marginellt trots krisen och inflationsjusterade hyresintäkter dämpar tydligt eventuella förändringar i yielden. Våra fastigheter behövs och det är också därför de är så likvida”, skriver han.

SBB:s hyresintäkter, som under kvartalet uppgick till 1.878 miljoner kronor mot väntade 1.839 miljoner, är kopplade till KPI och därmed inflationssäkrade.

”Den relativt höga inflationen i Norden medför en starkare tillväxt av bolagets hyresintäkter för 2022 och framför allt en stark hyrestillväxt 2023”, skriver Ilija Batljan.

Under första halvåret överträffade SBB det interna målet att genomsnittliga årliga ökningar av hyresintäkterna i jämförbart bestånd ska överstiga KPI med 100 baspunkter.

”Under första halvåret 2022 har vi överträffat detta. Hyresintäkterna i jämförbart bestånd (like for like) ökade med 4,1 procent under första kvartalet, motsvarande 1,3 procent över basinflationen. Driftnettoökningen i jämförbart bestånd (like for like) blev, trots ett relativt kallt första halvår, starka 3,5 procent”, skriver Ilija Batljan.

Inflationen var 7,2 procent i Sverige och 7,0 procent i Finland i maj. Inflationen i juni var 8,2 procent i Danmark och 6,3 procent i Norge.

”Allt annat lika betyder detta givet att inflationen står sig att våra intäkter nästa år skulle kunna öka med 400-500 miljoner kronor”, skriver han.