Storbanken köpstämplar bioteknikbolaget

Bankens analytiker tror att Bioarctic är på väg att gå in i den största marknaden för en kronisk sjukdom om dess partner Eisai får fullt godkännande 2023 i USA för Alzheimers sjukdom.

Nordea har en toppförsäljningsprognos på 14 miljarder dollar för lecanemab, där Bioarctic har rätt till en hög ensiffrig procentandel i royaltyintäkter vilket kommer att gå rätt ned till ebitda-resultatet i Bioarctics resultaträkning.

Under fjärde kvartalet 2022 och 2023 ser Nordea gott om drivkrafter för aktien. Nästa viktiga trigger för aktiekursen uppges vara presentationen av den fullständiga datan från fas 3-studien Clarity AD, vilket kommer att ske under den vetenskapliga Alzheimerskongressen Clinical Trials on Alzheimer’s Disease (CTAD) under natten mot onsdag den 30 november svensk tid.

Vid lunchtid på fredagen hade Bioarctic stigit med cirka 1 procent till 314,40 kronor. Under innevarande år har Bioarctic stigit med 164 procent när OMXS30 index samtidigt har backat lite drygt 12 procent. Störst kursuppgång under en dag i år visade Bioarctic-aktien under den 28 september i samband med presentationen av de övergripande resultaten från fas 3-studien Clarity AD där lecanemab utvärderas inom Alzheimers sjukdom.