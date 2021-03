Stor marknadspotential för svenska ”folklarmet”

Endast 25 procent av alla svenska hushåll har i dag hemlarm – trots att larmet kan spela en avgörande roll för utgången vid inbrott eller brand. Sensor Alarm, som nu går in på Spotlight Stock Market med målet att revolutionera larmbranschen, vill fånga upp kunderna som hittills inte haft råd att skaffa hemlarm.

– Vi har tagit reda på varför 75 procent väljer bort larm i dag. Majoriteten svarar att det är för dyrt och att installationen verkar krånglig. De stora aktörerna på marknaden vänder sig inte till detta kundsegment med sina koncept, vilket innebär att det finns många som vill ha larm men som inte har någon produkt att tillgå. Detta kläckte idén till vårt hemlarm, som vi kan erbjuda till en betydligt lägre månadskostnad, säger Martin Norsebäck, vd och grundare av Sensor Alarm.

Unik teknik fungerar för alla typer av boenden

Sensor Alarm har själva utvecklat sin larmplattform och produkten tillverkas i Sverige. Larmet består av en liten enhet utrustad med smarta sensorer som bland annat läser av lufttrycket i en byggnad på upp till 400 kvadratmeter. Skulle ett fönster slås in eller en dörr brytas upp förändras lufttrycket – och larmet går. Enheten har även ljudsensorer som ”lyssnar in” kundens befintliga brandvarnare.

– Vår enhet kräver ingen avancerad elinstallation i väggen, utan den kan läggas på ett hallbord exempelvis. Detta gör det möjligt för kunden att testa vårt larm kostnadsfritt under en månad – så mycket tror vi på den här produkten. Själva uppstarten av larmet tar bara en kvart och genomförs med den tillhörande appen, förklarar Martin Norsebäck.

Läs mer om Sensor Alarms unika larmteknik här.

Unik grannsamverkansfunktion

Plattformen är kopplad till en larmcentral likt andra hemlarm, men Sensor Alarm har också byggt in en digital grannsamverkanstjänst i sin app som innebär att grannarna kan meddelas via sms när ett larm går. Detta är unikt på marknaden och ger hushåll som befinner sig i delar av Sverige som saknar väktare möjligheten att ha ett tryggt hemlarm.

– Organiserade grannar kan agera mycket snabbt genom att tända upp sina hus, så det här är en viktig funktion för att förhindra att inbrott fullföljs, säger Martin Norsebäck.

Sensor Alarm har sedan två år tillbaka sålt sitt hemlarm i Sverige. Företaget har även tagit sig in på den norska marknaden där man ser stor marknadspotential. All försäljning har gjorts via telefon vilket varit ett vinnande koncept, särskilt nu under pandemin. I april 2021 väntar börsnotering på Spotlight Stock Market. Målet med noteringen är att göra verklighet av den ambitiösa tillväxtplanen och skala upp verksamheten.

– 2023 ska vi ha 25 000 kunder och en omsättning på 100 miljoner, det är vårt första delmål. Vi ser en enorm potential för vår plattform, säger Martin Norsebäck.

Ta reda på mer om Sensor Alarms noteringserbjudande här.

Om Emissionen

Teckningstid: 24 mars – 7 april 2021

Teckningskurs: 8,00 SEK per aktie

Teckningspost: Minst 660 aktier

Emissionsvolym: 22,4 MSEK

Notering: Spotlight Stock Market

Första dag för handel: 23 april 2021

Av: Sensor Alarm Norden AB

Detta är en annons från Sensor Alarm Norden AB och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.