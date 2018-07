Börsen kring nollan

Börserna i Frankfurt, Paris och London var ner. Mäklardesken CMC Markets UK har kommenterat kursrörelserna på europeiska börsindex under det pågående handelskriget med att de inte sett någon allvarlig effekt då kursnivåerna räknat från dagens datum då de fortfarande är högre än årets lägsta punkter. Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 vände neråt och tappade 0,1 procent vid 13-tiden till nivån 1.578. Aktier till ett värde om cirka 3,1 miljarder kr hade då omsatts på Stockholmsbörsen. Telias styrelseordförande Marie Ehrlings har köpt 10 000 aktier i bolaget, motsvarande ett totalt värde på cirka 400 000 kr. Marie Ehrlings har därmed utökat sitt innehav till totalt 30 000 aktier. Investment Goldman Sachs har plockat upp Telia på sin särskilda köp-lista, conviction buy. Telia-aktien handlades upp 2,5 procent. SSAB var upp kring 0,7 procent efter att Exane BNP Paribas höjt sin rekommendation för stålaktien till outperform från neutral efter fredagens rapportras på runt 9 procent. Volvos vd Martin Lundstedt har köpt sammantaget 10 000 aktier i fordonstillverkaren. Aktien var upp 1,4 procent. Kinnevik tappade nästan 4,1 procent. Handelsbanken har sänkt sin rekommendation till öka från köp medan Danske sänkt till behåll från köp. Boliden backade 2 procent. Danske Bank har sänkt sin rekommendation till behåll från köp. Den italienska biltillverkaren Fiat Chryslers aktie var ner på måndagen efter nyheten om att den tidigare vd:n Sergio Marchionne inte kommer att återvända till bolaget efter allvarliga komplikationer efter operationer. Ersättare blev Mike Manley, som varit chef för Fiat Chryslers märke Jeep i Storbritannien. Aktien tappade 3,2 procent i Milano. Flygbolaget Ryanair har redovisat ett resultat som landade långt under förväntan. Lägre biljettpriser i kombination med högre bränsle- och personalkostnader tyngde den irländska lågprisjättens vinst i det andra kvartalet till 319 miljoner euro jämfört med 374 miljoner under motsvarande period i fjol. Konkurrenten SAS backade samtidigt 1,5 procent. Den europeiska e-handeln med bolag som exempelvis Zalando och H&M har fått ett konkurrensmoln över sig från Kina. I en intervju med den tyska tidningen Handelsblatt, publicerad den 22 juli, sade Richard Liu, vd för kinesiska e-handelskolossen JD.com, även kallat Jingdong Mall, att han vill sälja kläder inom eurozonen, inte bara till den. Även kinesiska Alibaba har skymtas i Europa genom etableringen av ett logistikcentrum i Belgien. Alibaba har redan en koppling till Europa genom logistikpartnern 4P Express som avser att etablera ett fraktlager utanför Prag i Tjeckien där det kan komma att börja skickas ut order redan i slutet av året, skrev Handelsblatt. Graf: OMXS30 hittills under måndagen. Källa: Infront.