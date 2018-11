Stillfront ökar vinsten

Stillfront redovisar ett ebitda-resultat på 120 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (99).

Nettoomsättningen i kvartalet blev 315 miljoner (252).

Siffrorna är helt i linje med de preliminära uppgifter Stillfront tidigare lämnat.

Jämförelsetalen är proforma som om Stillfronts förvärv av Goodgame Studios genomförts per 1 juli 2017.

Snittintäkter ökade 13 procent

Stillfronts genomsnittlig intäkt per månadsbetalande användare (ARPMPU) uppgick till 664 kronor det tredje kvartalet, en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

”Det är mycket glädjande att våra framgångsrika BIG Farm: Mobile Harvest och Nida Harb III, som lanserades under fjärde kvartalet 2017, nu båda har över 100 miljoner kronor i ackumulerade intäkter mindre än tolv månader efter sina lanseringar. Call of War fortsätter också att utvecklas mycket bra och genererade all-time-high intäkter under kvartalet. Call of War har vuxit tack vare framgångsrika utökningar till Steam och mobila plattformar”, skriver vd Jörgen Larsson i delårsrapporten.

Under det tredje kvartalet lanserade Stillfront två nya spel: BIG Company: Skytopia och Vietnam War: Platoons. Bolaget mjuklanserade också två nya spel under perioden: SIEGE: World War II och Strike of Nations.

Stillfronts anskaffningskostnader för användare (UAC) steg under kvartalet till 64 miljoner kronor (45), vilket motsvarar 20 procent av nettoomsättningen. Ökningen beror enligt bolaget främst på en signifikant ökning av marknadsföringskostnaderna för de så kallade ”Core”-produkterna jämfört med föregående år. Ökningen är också ett resultat av en större portfölj av ”Empire” och ”BIG”-produkter som i dag består av sju spel i jämförelse med tre, tredje kvartalet föregående år.

Andelen mobila intäkter under kvartalet var 57 procent jämfört med 53 procent i andra kvartalet 2018.