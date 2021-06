Starkt första kvartal för AR-bolaget XMReality

Svenska XMReality är världsledande inom vägledning på distans via avancerade videosamtal, Remote Guidance. När företaget summerar första kvartalet av 2021 kan de visa upp flera starka resultat. De årliga återkommande intäkterna, ARR, steg med 95 procent och nettointäkterna ökade med 68 procent.

– Årets första kvartal fortsätter på den inslagna vägen utstakad under 2020. Efterfrågan på vår lösning är fortsatt hög trots att många industriella aktörer nu även finansiellt känner av pandemins effekter, konstaterar Jörgen Remmelg, vd på XMReality.

Underlättar support på distans

XMReality erbjuder sin mjukvara som en prenumeration (SaaS). Mjukvaran underlättar servicearbete på distans genom videosamtal förstärkt med Augmented Reality. XMReality befinner sig på en marknad med stark underliggande tillväxt då Augmented Reality för industriella företag beräknas växa årligen med cirka 50 procent fram till 2025.

Under första kvartalet av 2021 har flera av XMRealitys befintliga kunder som Nestlé, ABB och life science-bolaget Cytiva valt att addera licenser, vilket även syns i den ökade försäljningen. Cytiva startade upp ett pilotprojekt i Europa som resulterade i global implementering av Remote Support inom hela verksamheten. Ett dussintal industriella kunder har även startat en testperiod av XMReality Remote Guidance, vilket bäddar för framtida uppskalning.

– Den enskilt största affären under första kvartalet är med Heineken, som valt att ingå ett treårskontrakt. Där ser vi stora möjligheter att skala upp antal licenser allt eftersom vår lösning rullas ut globalt inom Heinekens olika verksamheter, berättar Jörgen Remmelg.

Från ”nice to have” till ”need to have”

Han menar att remote support gått från ”nice to have” till ”need to have” under pandemiåret 2020. Men även efter covid-19-pandemin kvarstår de positiva effekterna med vägledning på distans, i form av ekonomiska besparingar och mer effektiv resursanvändning. Flera av XMRealitys kunder har även börjat använda XMReality Remote Guidance som ett försäljningsargument i kommunikationen med de egna kunderna.

Bolaget är väl positionerade att dra nytta av det gynnsamma marknadsläget efter en kraftigt övertecknad nyemission som gav bolaget ett tillskott i kassan på cirka 56 miljoner kronor.

– Vi har nu finansiell styrka och flexibilitet att genomföra de aktiviteter som vi har identifierat, med det tydliga syftet att öka nettoomsättningen och våra årliga återkommande intäkter, ARR. Vi blickar nu framåt, säger Jörgen Remmelg.

Läs XMRealitys årsberättelse för 2020 här.

